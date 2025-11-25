Épica remontada del UB Jerez frente al Estepona antes del derbi contra el Baloncesto Xerez (73-70)

El UB Jerez se impuso por tres puntos (73-70) al CAB Estepona en el partido de la octava jornada de la Liga Nacional N1 femenina, sumando la tercera victoria de la temporada antes de afrontar el próximo sábado el difícil derbi contra el Baloncesto Xerez CD, único equipo invicto del Grupo A y que marcha segundo con un partido menos que el Náutico de Sevilla.

Tras el pitido inicial, la intensidad se apoderó de la cancha y ambos equipos elevaron el ritmo, convirtiéndose la primera parte en un intercambio de golpes continuos con un alto nivel de anotación, marchándose a vestuarios con un tanteo parejo de 39-40 a favor de las malagueñas. Tras el paso por vestuarios, las jerezanas perdieron el ritmo y el conjunto visitante aprovechó para hacer daño y aumentar la ventaja hasta los 12 puntos al finalizar el tercer período.

En el último cuarto llegó la reacción de las locales, que con presión en toda la pista comenzaron a robar balones, hacer contraataques y defender en equipo… El equipo jerezano lograba la remontada en los segundos finales, de auténtico infarto porque el Estepona tuvo un lanzamiento de tres puntos para empatar y llevar el partido a la prórroga. Falló y el triunfo se quedaba en Jerez gracias a un último parcial de 23-8. Las más valoradas del UB Jerez fueron María Lozano (33) y Bea Rodríguez (7).

Triunfo del masculino Provincial

Por su parte, el masculino de Liga Provincial se impuso 83-59 al Arcos. Al finalizar el primer cuarto ya se reflejaba la ventaja en el marcador por 11 puntos. El segundo período tuvo un elevado nivel de anotación por parte de ambos equipos, pero siguiendo la dinámica inicial, la ventaja por parte de los de negro seguía aumentando hasta el 50-29.

Tras el intermedio, el cansancio se hizo presente en la pista y el nivel general bajó, comenzaron las precipitaciones y las pérdidas, siendo el parcial de 12-11 para los jerezanos. Finalmente, las circunstancias del juego hicieron que ambos equipos tiraran de coraje para subir el nivel, manteniendo ambos una intensidad muy pareja y llevando el parcial a 21-19, finalizando el encuentro en 83-59 para el UBJ, que se mantiene invicto y empatado con el conjunto sanluqueño en lo más alto de la clasificación.

Los mejores valorados fueron Juan Luis Borrego (18 de valoración); Fran Giles (14 de valoración); Adrián González (14 de valoración) y Mario Parra (14 de valoración).