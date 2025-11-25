Exhibición brutal del Baloncesto Xerez en el derbi contra el Gades (32-109)

El Baloncesto Xerez Club Deportivo ha firmado una nueva exhibición y sigue invicto tras arrollar al Gades por 32-109 en el partido de la octava jornada de la Liga Nacional N1. Las jerezanas se mantienen invictas con siete partidos ganados y son segundas, con un partido menos, después del Náutico. El conjunto azulino dominó desde el primer cuarto (9-32), con actuaciones estelares de Alejandra Linares y Eduglatriz Castro.

El equipo de de Trini Bou demuestra semana a semana que es uno de los proyectos más sólidos y dominantes del baloncesto andaluz. En la octava jornada de la Liga Nacional N1, firmó una actuación sobresaliente y se impuso por un contundente 32-109, manteniendo intacta su condición de invicto. Desde el primer cuarto, con un arrollador 9-32, las azulinas marcaron un ritmo imposible de igualar, apoyadas en el liderazgo ofensivo de Alejandra Linares y en el dominio interior de Eduglatriz Castro.

El encuentro arrancó con un Xerez Club Deportivo Baloncesto desatado. La presión defensiva anuló cualquier intento ofensivo del rival, mientras que en ataque las jerezanas enlazaron transiciones rápidas, circulación fluida y una efectividad muy alta en el tiro. El 9-32 del primer periodo reflejó a la perfección el carácter con el que las de Trini Bou salieron a la pista: agresivas, concentradas y decididas a cerrar el encuentro desde el inicio.

A partir de ahí, el conjunto azulino continuó ampliando la brecha con un baloncesto dinámico y muy coral. Las rotaciones funcionaron a la perfección, la defensa mantuvo su intensidad y el equipo no bajó el ritmo pese a la clara ventaja, mostrando una madurez competitiva muy destacable. Aunque el rendimiento colectivo fue excelente, dos jugadoras brillaron con luz propia: Alejandra Linares firmó una actuación sobresaliente con 26 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 36 de valoración, liderando el juego exterior y marcando el tempo del partido. Eduglatriz Castro volvió a imponer su presencia en la pintura con 28 puntos, 12 rebotes, 3 recuperaciones y 32 de valoración, resultando imparable en ambos aros y siendo una pieza clave en las diferencias obtenidas. Ambas encarnaron el nivel de exigencia y ambición que caracteriza al equipo en esta temporada.

La victoria refuerza el gran momento del Xerez Club Deportivo Baloncesto, que continúa invicto tras ocho jornadas. El conjunto azulino afronta ahora una semana importante con el derbi contra el UB Jerez, que se disputa este sábado 29 de noviembre a las 20:30 en el Ruiz-Mateos.