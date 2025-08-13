Exigente partido para el Jerez Industrial frente a la Lebrijana

El Jerez Industrial continúa su puesta a punto de cara a la temporada 25/26 nuevamente en Primera Andaluza, que ya tiene calendario y que para la escuadra de José Manuel Mena arrancará en el estadio Pedro Garrido frente al Ciudad de Cádiz el próximo 7 de septiembre. Este jueves (20:30) recibe en su estadio, que se encuentra en un pésimo estado, a la UB Lebrijana, escuadra que milita en División de Honor y que ha confeccionado una plantilla para pelear por la parte alta de la tabla para dar el salto a Tercera RFEF.

Para el conjunto industrialista será el tercer partido amistoso de la pretemporada, tras los que perdió frente al Xerez CD (0-5) y Xerez DFC (0-1) también como anfitrión. El entrenador jerezano sigue afinando detalles, realizando pruebas y repartiendo minutos entre sus futbolistas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al inicio de una competición que vuelve a presentarse una campaña más dura y con mucha competencia.

La cita supone un buen banco de pruebas para los blanquiazules por el potencial del rival. Será un test exigente para medir el nivel actual del plantel, que hace unas semanas, además, perdió a su goleador de los últimos cursos, Dani Herrera, un referente dentro y fuera del campo. El ariete se ha enrolado en las filas del CD San Fernando 1940, que militará en Tercera Andaluza. Cuando renovó advirtió a los dirigentes industrialistas que si lo llamaba el nuevo club de su ciudad le tenían que poner fácil su salida.

La directiva del Jerez Industrial ha lanzado un mensaje a sus aficionados y les recomienda que acudan al Pedro Garrido para "vivir una tarde de fútbol veraniego y animar a un equipo que busca llegar con el máximo respaldo posible al inicio de la competición oficial". Igualmente, les pide que se saquen su carnet de socio, una atractiva campaña que pusieron en marcha hace ya varias semanas.