Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España
Las fotos de la protesta propalestina que ha suspendido la última etapa de la Vuelta a España / EFE y EP

Las fotos de la protesta propalestina que ha obligado a cancelar la última etapa de la Vuelta a España

Los manifestantes han ocupado una parte del recorrido cercana a la meta y han obligado a cancelar la última etapa.

Cancelada la llegada de la Vuelta a España a Madrid por las protestas propalestinas

EP y EFE

14 de septiembre 2025 - 18:49

La organización de la Vuelta ciclista a España ha dado por cancelada la última etapa por las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. Los manifestantes han invadido varias zonas del recorrido de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, protagonizando así los primeros incidentes.

Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.

