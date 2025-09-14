Cancelada la última etapa de la Vuelta a España por las manifestaciones propalestinas en el centro de Madrid

Vallas tiradas por una zona donde debía pasar la última etapa de la Vuelta a España a su llegada a Madrid.

La organización de la Vuelta ciclista a España ha dado por cancelada la última etapa por las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid.

Las manifestaciones propalestinas se han desbordado en algunas zonas del centro de Madrid y en las inmediaciones de la línea de meta de la última etapa de la Vuelta a España obligando a intervenir a las fuerzas policiales, por lo que hubiera sido complicado que se pudiera desarrollar el final de la carrera con normalidad.

Con el recorrido variado sobre la marcha, manifestantes palestinos saltaron las vallas y ocuparon la calzada con lanzamiento de objetos a la Policía, que intervino en varias zonas de la capital pero no pudo evitar la cancelación de la etapa pese al fuerte despliegue de seguridad.

La 80 edición de la Vuelta a España ha finalizado a 56 km de la meta. El pelotón transitaba a 56 km de meta cuando un grupo de manifestantes detuvo el pelotón. Instantes después, el grupo reanudó la marcha, pero ante las noticias que llegaban de la zona de meta y otras calles céntricas, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas encontraron refugio. Tras las conversaciones con el director de carrera, se detuvo definitivamente la carrera. Los ciclistas esperaron sobre el terreno con sus bicicletas para ser escoltados por la Policía hacia los vehículos de equipo o sus hoteles.