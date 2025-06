El futuro del Jerez Industrial, a debate en la asamblea de este viernes

La junta directiva del Jerez Industrial, una vez finalizada la temporada 24/25, ha decidido dar un paso al lado y convocar para este viernes 13 de junio Asamblea General Ordinaria de socios a las siete de la tarde en primera convocatoria y a las 19:30 en segunda en el Edificio Jerez 2002 y, a continuación, otra General Extraordinaria a las 20:30 con un único punto en el orden del día, convocar elecciones. Emilio Fernández, presidente de la entidad, presentará a los socios un informe económico y deportivo del club y les explicará los motivos por los que han decidido dar un paso al lado. El cuadro blanquiazul se clasificó para disputar el pay-off de ascenso a División de Honor como tercer clasificado, pero finalmente, quedó apeado en semifinales frente al Arcos (0-0 y 2-0).

El mandatario blanquiazul explica que "la temporada ha sido positiva en líneas generales pese a todos los problemas que se nos han ppresentado especialmente con la salida de Alberto Orellana y de Bruno Herrero, y que hemos tenido que superar. Soy una persona muy positiva y siempre intento quedarme con lo bueno pese a la que nos cayó por ser prudentes. Sinceramente, creo que salimos reforzados como institución. Tuvimos que buscar un director deportivo y un entrenador en tiempo récord y la apuesta fue ganadora y segura, tanto Ignacio Pazos como José Manuel Mena han realizado un trabajo impecable, sobresaliente. Luego, esto es fútbol y no siempre se puede ganar, te mides a otros equipos que también tienen potencial y también quieren ganar. Nos metimos en el play-off y perdimos en Arcos ante un gran rival, pero con la cabeza muy alta. Lo vivido en el Antonio Gallardo no se nos va a olvidar fácilmente, fue muy emocionante. Bajé al vestuario a animar a los chavales y también lo hizo Juan García. Todos los jugadores estaban afectados porque han formado una familia y es con lo que me quedo, es un orgullo tener a un grupo así. Todos nuestros aficionados que se desplazaron le reconocieron el esfuerzo a los jugadores".

El balance de la temporada "tanto a nivel deportivo como económico es positivo, pero es muy complicado llevar las riendas de clubes tan pequeños como el nuestro, te quitan mucho tiempo y ni mis directivos ni yo podemos asumir tantas funciones ni tanta responsabilidad. La entidad necesita a muchas personas pendientes del día a día. Es el club de mis amores y la responsabilidad no me ha pesado, pero es que tengo trabajo y familia y no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría. Necesitamos gente dispuesta a tomar las riendas y creo que la hay, aunque también reconozco que no es fácil. Nuestra afición no es tan joven como la de otros clubes y es normal que los chavales más jóvenes se decanten por ver al Xerez CD o al Xerez DFC en Segunda RFEF antes que a nosotros en Primera Andaluza, por eso hay que fomentar la cantera. En la asamblea vamos a presentar las cuentas y un balance deportivo y todo está equilibrado, en este año hemos hecho muchas cosas bien y hemos crecido mucho a todos los niveles, hasta en las buenas relaciones con el Ayuntamiento y con otros clubes de la ciudad. Todos han contado con nosotros para todo. Es más, los aficionados nos lo comentan, que están contentos con nosotros y con la gestión".

Está convencido del paso al frente que darán los industrialistas para "seguir sacando adelante a nuestro club" y también les tiende la mano. "Nosotros estaremos ahí para todo lo que necesiten" y en el peor de los casos, "habría que montar una junta gestora, pero no creo que sea necesario, seguro que finalmente en el plazo de elecciones que se va a abrir hay personas dispuestas a involucrarse".

Fernández asumió la presidencia del Jerez Industrial el pasado verano y en un año cree que "hemos estructurado el club y a nivel deportivo contamos con una buena base. La decisión será de las personas que entrenen y hay que respetarlo todo, pero me gustaría que hubiese una línea continuista porque el trabajo ya está hecho. Yo, sin ir más lejos, lo hice la pasada temporada cuando llegué, seguí confiando en la plantilla, en Orellana y en Bruno Herrero. Para mí, era fundamental no tocar lo que estaba funcionando bien con ellos y renovar a las piezas claves. De todos modos, insisto, es mi opinión como aficionado. El cargo lo asumí con orgullo y responsabilidad porque el Jerez Industrial es un club con solera que merece crecer".