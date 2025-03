El presidente del Jerez Industrial: "Lo he pasado bastante mal"

El Jerez Industrial ganaba la pasada jornada al Racing Portuense convirtiéndose en el primer equipo que esta temporada puntuaba en el José del Cuvillo. Los blanquiazules son los únicos que han sido capaces de derrotar al líder tanto en el Pedro Garrido como en El Puerto y se han enganchado de nuevo al tren de los aspirantes a estar entre los cuatro primeros: a un punto de la cuarta plaza y a dos de la tercera. Su presidente, Emilio Fernández, ha repasado la actualidad en clave industrialista y se muestra ilusionado con la marcha del equipo en una temporada que califica de "atípica" por la marcha del director deportivo que conllevó la del técnico y varios jugadores, lo que califica como un "chantaje".

Fernández comienza por lo más reciente y explica cómo fue la victoria en terreno portuense: "Fue muy importante, nadie daba un duro por nosotros por ganar o puntuar en el Cuvillo, dimos la campanada y para nosotros es un subidón después de una racha mala de siete jornadas sin poder conseguir una victoria incluso mereciéndola, porque como bien dice el míster el equipo está entrenando como nunca y los resultados no estaban llegando. Yo le comentaba que confiara porque el equipo estaba entrenando bien y por suerte hemos encadenado ahora dos triunfos seguidos en casa de la Balona B y Portuense y ahora a intentar ganarle al Bazán en el partido del sábado".

El Jerez Industrial comenzó la temporada muy bien de la mano de Bruno Herrero, pero se comenzó a torcer con la marcha de Alberto Orellana, director deportivo, para entrenar al Sherry Atlético. Apenas unos días después se iba el técnico y también tomaba la misma decisión media plantilla. Momentos que recuerda así Emilio Fernández: "Está siendo una temporada dura y bastante atípica y con muchos vaivenes. Empezamos muy bien manteniendo el bloque de la temporada pasada, después surgió el problema que tuvimos tanto con el director deportivo como luego con el cuerpo técnico y los capitanes y decidieron abandonar el barco. Personalmente lo he pasado bastabte mal porque no es agradable la situación que me encontré, pero supimos mantener el timón y reaccionamos rápido con la incorporación de Mena. Es verdad que empezar a hacer casi una plantilla nueva porque se fueron más de diez jugadores e importantes y sustituirlos no era fácil con la temporada comenzada. Agradecido a los jugadores que vinieron para echar un cable en ese momento y ahora sí hemos conformado una plantilla más a gusto del entrenador y los resultados se están viendo".

"Fue un chantaje"

A toro pasado, ¿habría gestionado la situación de distinta forma? "Rotundamente no porque ante el chantaje no se puede actuar de otra manera. Es una larga historia, nosotros en ningún momento hicimos declaraciones para mantener la estabilidad del club, incluso tirándonos piedras en nuestro propio tejado e incluso en contra de mi opinión porque creo tendríamos que haber reaccionado y contado lo que estaba sucediendo en ese momento. Ni fueron las maneras ni las formas de gente que se dedica al fútbol. Por parte del club, volveríamos a hacer lo mismo porque ante un chantaje una institución como la nuestra no se puede doblegar. Las cosas han vuelto a su cauce".

"La junta directiva tomó una decisión y (la respuesta) o se daba marcha atrás o directamente dijeron que se iban y eso es lo que sucedió. Es un chantaje en toda regla. Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero el club no se podía doblegar ante eso. Habrá gente que piense que lo primero es estar líder en la liga, yo pienso que la institución está por encima de cualquier persona porque las personas vienen y van. Lo más fácil hubiera sido marcharnos en ese momento e hicimos lo más difícil, quedarnos y aguantar carros y carretas y aún así sigo aguantando cosas, pero al final esto es una maratón y espero que al final de la carrera se vean los resultados y que la gente vea que efectivamente actuamos en consecuencia y que no nos equivocamos con la decisión que tomamos"

El objetivo no es otro que acabar entre los cuatro primeros y luego intentar ascender: "Esta categoría se nos queda muy pequeña y es muy complicada porque es un agujero, quedas primero y a las primeras de cambio te puedes quedar fuera como le pasó el año pasado al Algeciras B. Hay equipos con mucha historia, la clasificación está muy igualada y estamos peleando por salir, la afición y el club se lo merece, sería bueno para la ciudad. El objetivo es ese, entrar entre los cuatro primeros y luego es una lotería porque en un par de partidos puede pasar cualquier cosa. De hecho, le tenemos tomada la medida al Portuense, somos el único equipo que le ha ganado los dos partidos y en cierta forma dimos un golpe en la mesa para decir aquí está el Industrial, vamos para arriba y está bien que, entre comillas, nos teman un poco. Nos quedan cinco finales y creo que ganando los tres de casa podemos estar entre los cuatro primeros".