La Gala de Fútbol Inclusivo de Jerez homenajea a 350 jugadores de la Liga Inclusiva de la RFAF en el Teatro Villamarta

La Gala de Fútbol Inclusivo que se celebrará el miércoles 29 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Villamarta, bajo el lema ‘El Fútbol es de Todos’. El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, acompañado de la delegada de Inclusión Social, Yessica Quintero, del delegado territorial de Inclusión Social de la Junta en Cádiz, José Manuel Candón, y del presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), Pedro Curtido, la han presentado este martes 21 de octubre. El acto de presentación ha contado, además, con la presencia de jugadores de los equipos de fútbol inclusivo Xerez FC, Xerez Deportivo, del vicepresidente del Xerez Club Deportivo, Jorge Garrido, y de los representantes de Xerez Fútbol Club Tomás Villena y Alejandro Montañés.

La Gala de Fútbol Inclusivo será un homenaje a los 350 futbolistas participantes en esta competición de la Liga Inclusiva de la RFAF, que serán distinguidos por su entrega y dedicación durante la temporada. Recibirán un merecido reconocimiento sobre el escenario del Teatro Villamarta varios equipos: el CD Guadalcacín, Arcos CF Academy, Afanas SCRT (Sanlúcar), Ubrique CF 2023, SD Apadeni CF; Xerez Deportivo FC, Algeciras CF, Cádiz CF 2023, AD Tiempo Libre, CD Cadista de La Isla, Villa de Rota, UD Tarifa, Xerez Promesas y Sporting Conil. Asimismo, se harán entrega de los diplomas de bienvenida al club que se incorpora este año a la modalidad: Puente Mayorga CF. Será presentada por los humoristas Manolo Mármol y Toni Rodríguez, y tendrá varias sorpresas preparadas, entre ellas, la actuación del cuarteto carnavalesco de AFANAS.

Durante el acto, Tomás Sampalo ha recordado que la gala reconoce un proyecto pionero de la RFAF como es la Liga de Fútbol Inclusivo que fue impulsada por el que hoy es el nuevo presidente del fútbol andaluz, Pedro Curtido. "Va ser una gala entrañable, divertida, que para Jerez supone una apuesta más en la consecución de eventos. Si una ciudad es idílica y perfecta para determinados eventos, esa ciudad es Jerez", ha asegurado. También ha felicitado a los jugadores de la Liga de Fútbol Inclusiva, a sus familiares, clubes y directivos, al Colegio Andaluz de Árbitros de Fútbol, a la Junta y a la Diputación por apoyar esta competición inclusiva. "El Ayuntamiento de Jerez quiere seguir siendo el anfitrión de esta gala", ha remarcado el responsable de Deportes.

Yessica Quintero, como responsable de Inclusión Social, ha subrayado la importancia que tiene para Jerez acoger este tipo actos sociales. “Que Jerez tenga esta gala es maravilloso porque Jerez es capital de la inclusión; la inclusión debe ser algo cotidiano y no algo especial”, ha indicado la delegada que ha reiterado que Jerez “es una ciudad diversa e inclusiva que apuesta por la normalización de la inclusión”.

José Manuel Candón ha puesto en valor que las administraciones e instituciones se unan en favor del deporte inclusivo, la divulgación de valores y la visibilidad de personas con capacidades diversas para llevar a cabo una inclusión efectiva.

Pedro Curtido ha transmitido su agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez por su compromiso a la hora de acoger esta gala y ha expresado el apoyo a la candidatura de Jerez 2031. “Es una responsabilidad devolver a la sociedad lo que la sociedad aporta al fútbol”, ha afirmado. Igualmente, ha explicado que la Gala y la Liga Inclusiva de Fútbol son dos realidades que crecen año tras año. De igual modo, el presidente del RFAF ha hecho hincapié en la necesidad de que el fútbol base, el amateur y el profesional adquieran los valores de deportividad y amistad que se viven en el fútbol inclusivo “porque son los valores del fútbol”.

El delegado de Deportes ha señalado que esta Gala de Fútbol Inclusivo conecta muy bien con el proyecto de la candidatura de Capital Europea de la Cultura Jerez 2031. En esta ciudad, la inclusión, la diversidad funcional; el que hagamos desde abajo hacia arriba un escenario equiparable e igual para todos tiene mucho que ver con el proyecto de capitalidad", ha añadido.