Estos son los ocho barrios más baratos para vivir en Jerez, según el portal inmobiliario Fotocasa

Cada rincón de Jerez posee sus propios atractivos, desde edificios emblemáticos, buenas comunicaciones, numerosos servicios, las zonas verdes y la convivencia. El precio medio de una vivienda jerezana es de 1.882 euros por metro cuadrado. Este es sin dua, un aspecto en el que cualquiera se fija a la hora de escoger un lugar para vivir, en definitiva, si resulta barato o caro vivir allí. De hecho, no son pocos los estudios y publicaciones en torno a la subida de los precios de alquiler y de compra de la vivienda.

En este caso, nos hacemos eco de una publicación realizada por el famoso portal inmobiliario Fotocasa que proporciona un listado de los ocho barrios más baratos de Jerez para vivir. La selección, dice el portal, ofrece los precios más accesibles "sin renunciar a la calidad de vida".

1. Pago de San José

Este conocido barrio de Jerez no se encuentra del todo alejado del centro. Es asumible para quienes puedan costear 1.540 euros por metro cuadrado, unos 123.200 € por una vivienda de 80 metros cuadrados. Hace unos 60 años “todo era campo”, pequeñas fincas y parcelas, de ahí el nombre de la barriada: Pago San José. Se caracteriza por ser un barrio familiar y tranquilo.

2. Jerez Sur

El coste del metro cuadrado asciende a unos 1.566 euros y a 125.280 euros el precio de una vivienda de 80 metros cuatrados. Se trata de una zona de 1.155 hectáreas dividido en más de una veintena de carrios y calles. Una de sus mayores ventajas es la buena comunicación para llegar por carretera a otras localidades cercanas.

Una vista del Parque Atlántico. / Manuel Aranda

3. Parque Atlántico

"El Parque Atlántico nació como un soplo de aire fresco en una Jerez que crecía. Un barrio joven, lleno de luz, pensado para familias y rodeado de vida. Aquí no hay monumentos antiguos, pero sí historias nuevas que se escriben cada día entre parques, vecinos y sueños compartidos". Con estas palabras describe el influencer Mister Fog a esta zona de Jerez donde el precio por metro cuadrado asciende a 1.618 euros y el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados a 129.440 euros.

4. Puertas del Sur

En este caso, el precio del suelo y la vivienda se eleva por encima de la media local. Esta zona es de reciente construcción, por ende, cuenta con todos los servicios relativamente nuevos. Sin duda, se erige como la alternativa perfecta para vivir con la familia con todo a mano, sin una inversión disparatada.

El metro cuadrado asciende a 1.929 euros, mientras que el precio de una vivienda de 80 metros cuadrados se sitúa en 154.320 euros, siempre según Fotocasa.

Zona de Chapín. / Jerez.es

5. Chapín

Cuando se Habla de Chapín se hace referencia a la zona que rodea el complejo deportivo y de espectáculos, que incluye el estadio de fútbol y el palacio de deportes. Esta es una 'ciudad de 15 minutos', es decir, aquella en la que sus residentes puedan acudir a los servicios básicos sin necesidad de usar transporte motorizado, accediendo a todos los servicios necesarios en un paseo de, como máximo, 15 minutos a pie o en bicicleta.

Una vista del Campus de Jerez. / Miguel Ángel González

6. Campus universitario

En 2024 el Campus de Jerez celebró 20 años. Desde entonces, sus alrededores han ido cobrando más y más vida. Próximo al centro, en él encuentras una gran cantidad de comercios y servicios. Los estudiantes hallan la vivienda ideal para no tener que realizar grandes desplazamientos, pero también es un lugar perfecto para las familias, con "precios asequibles".

7. Navinco

Este es uno de los barrios emergentes de Jerez, próximo a zonas de expansión lo hace interesante. "La oferta de vivienda es variada y los precios se mantienen por debajo de otras zonas más consolidadas. Es una buena alternativa para quienes buscan un barrio residencial tranquilo, cerca del centro, pero sin tanto bullicio y con los servicios mejor valorados que debe ofrecer un barrio".

Los tres barrios, Chapín – Campus Universitario – Navinco, tienen un precio de 2.001 euros por metro cuadrado y cuentan con una oferta muy amplia tanto de compra como de alquiler de vivienda. - (c) 2025 Adevinta, en caso de que redistribuyas o difundas nuestro contenido protegido, recuerda que debes citarnos.

Plaza de toros de Jerez. / Jerez.es

8.Avenida Divina Pastora - Plaza de toros

De todas, esta es la opción más cara. En esta zona con encanto encuentras centros educativos, restaurantes y todo lo necesario para vivir cómodamente. "Los precios, aunque superiores a la media de la ciudad, siguen siendo contenidos en comparación con barrios más céntricos", asegura Fotocasa. El precio por metro cuadrado es de 2.099 euros y el de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 167.920.