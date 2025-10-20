Todas las galerías de la XXIX Media Maratón de Jerez 2025

Imagen de la salidad de la 29ª edición de la Media Maratón de Jerez

La 29ª edición de la Media Maratón de Jerez, con salida en la portada principal del parque González Hontoria y meta en el anillo del Estadio Municipal Chapín, ha contado con la participación de 1.150 corredores inscritos, entre los que había representantes de Portugal, Reino Unido, Italia, Irlanda, Argentina y México, además de contar con representación de todos los clubes de la ciudad, de localidades vecinas y de los clubes igualmente de referencia de otras provincias andaluzas.

La prueba, disputada sobre un recorrido de 21.097 metros homologado por la Real Federación Española de Atletismo, ha tenido como ganadores absolutos a Jorge Soto Honor (Hygge Running Concept Brooks, con un tiempo de 1:09.04), seguido de Antonio Martín Romero (Maratón Jerez, 1:11.48) y de Enrique Calvillo Trujillano (C.A. Chipiona, 1.13:18).

En categoría absoluta femenina se ha impuesto la italiana Martina Giambanco, en su segunda participación en Jerez y tras el quinto lugar ocupado el año pasado, con un tiempo de 1:32.05, seguida de Mari Carmen Tocón Lamela (Club Atletismo Osset, 1:32.37) y de Isabel Román Rodríguez (C.D. Bormujos, 1:34.34).

Se da la circunstancia de que Jorge Soto Honor, ganador absoluto masculino, vence por tercer año consecutivo la Media Maratón de Jerez, pulverizando en esta edición el propio récord de la prueba, que ostentaba tras la edición del pasado año.

