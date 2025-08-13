Girona | Una temporada de reválida con mucho trabajo por hacer

El Girona inaugurará este viernes en Montilivi contra el Rayo Vallecano la temporada de su reválida aún con mucho trabajo por hacer en los despachos.

El conjunto de Míchel Sánchez fue la gran sorpresa del fútbol europeo la temporada 2023-2024, con una tercera posición final y una clasificación para la Liga de Campeones tan históricas como inolvidables para un club que apenas vivía su cuarto año en Primera División.

Pero el curso pasado no pudo cumplir las expectativas porque quedó eliminado de la Copa del Rey en la segunda ronda a manos de un Segunda Federación, apenas pudo sumar tres puntos en la Liga de Campeones y sobre todo acabó sufriendo para sellar la permanencia.

Se fueron piezas determinantes como Èric Garcia, Aleix Garcia, Sávio Moreira o Artem Dovbyk y sus sustitutos estuvieron demasiado lejos de su nivel, como el mediapunta colombiano Yáser Asprilla, convertido en el fichaje más caro de toda la historia del Girona con una cifra cercana a los 20 millones, o los delanteros Bojan Miovski y Abel Ruiz, muy criticados.

Sólo aportaron ocho goles entre todas las competiciones entre los dos y al final el artífice de la permanencia terminó siendo el insaciable Cristhian Stuani, a los 38 años.

Otra vez con retraso en los fichajes

Míchel aseguró en más de una ocasión que la razón del pobre rendimiento del equipo había sido una pretemporada deficiente por la tardía llegada de los fichajes entre otros motivos y se esperaba que este verano el Girona se apresurara en la construcción de la plantilla.

Pero la primera cara nueva no llegó hasta el día 29 de julio, más de dos meses después de cerrar la temporada con un triste e ilustrativo 0-4 contra el Atlético de Madrid.

El equipo ha abierto la semana del estreno liguero con solo tres altas en forma de cesión: el lateral derecho Hugo Rincón, que viene de brillar en Segunda con el Mirandés; el central Vitor Reis, por el que el Manchester City desembolsó 35 millones en enero; y el polivalente Thomas Lemar (Atlético).

Se podría anunciar el primer fichaje en propiedad: Axel Witsel, central o centrocampista que llegaría tras acabar contrato con el propio Atlético y sería el séptimo futbolista de la plantilla por encima de los 33 años.

"Esto no es el Fantasy"

El director deportivo, Quique Cárcel, ya afirmó en junio que el mercado sería largo y que "esto no es el Fantasy", pero la afición está inquieta porque el equipo se sigue pareciendo demasiado al que el curso pasado se salvó por apenas un punto, después de una terrible segunda vuelta de 13 puntos.

Sigue sin llegar el centrocampista creativo que tanto necesita el equipo para jugar al fútbol de Míchel y la delantera es la misma.

Stuani ha vuelto a ser el pichichi en la pretemporada (3) y salvó al Girona por enésima vez en el último amistoso con un doblete, el sábado en Italia con el Nápoles (3-2).

Más allá del 3-0 de los primeros 23 minutos contra el campeón de la Serie A y de la derrota por 2-0 contra el subcampeón de la Ligue 1, el Olympique de Marsella, las sensaciones de la pretemporada han sido positivas en lo colectivo y en lo individual, con pasos adelante de nombres como Asprilla.

Lo visto permite ser medianamente optimista, pero el Girona necesita hacer los deberes en los despachos para superar su reválida y reivindicarse e ilusionarse tras un año decepcionante.