Un gol de Bea permite al Xerez Féminas mantener intactas sus aspiraciones

El Xerez Féminas sufrió para entrar en juego ante el Algeciras que llegó a Jerez con las jugadoras justas para la disputa del partido pero que desplegó un sistema defensivo prácticamente inquebrantable. El único gol del partido y que dio al equipo xerecista la victoria lo lograba Bea en el minuto 39 de partido tras aprovechar un robo tras saque de portería.

A partir de ahí, hubo un dominio absoluto del equipo dirigido por Anna Zamudio que no lograba penetrar la defensa visitante y en las ocasiones en que lo lograba se topaba con el larguero, un poste y la con la guardameta visitante que salvó varias ocasiones de gol local.

El Xerez Féminas suma tres puntos valiosos antes de la jornada de descanso que le corresponde con un punto de desventaja con el Atlético Sanluqueño en la lucha por la segunda posición de la tabla aunque el equipo xerecista debe disputar el 22 de febrero el partido aplazado por el temporal ante el Cadistas de la Isla.

Así las cosas, a las xerecistas le quedan dos jornadas de la fase regular, además del partido aplazado, con visita al Arcos CF y recibiendo en el último partido al Bazán Grupo Empresa, con victoria ante ambos en la primera vuelta por 9-2 y 1-2, respectivamente. Por contra, el Atlético Sanluqueño se enfrentará a Escuela Bahía San Fernando, Doña Blanca y Cádiz CF, en un calendario, en teoría más complicado.