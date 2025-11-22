Goleada del Xerez Toyota Nimauto al Malacitano para curar heridas (9-4)

Tocaba jugar en el Ruiz-Mateos y allí el Xerez Toyota Nimauto es intratable. El equipo de Isco Torres se ha impuesto por 9-4 al Malacitano en el duelo de la decimoprimera jornada de liga del Grupo 5 de Segunda División B y, pase lo que pase en el resto de la jornada, va a mantener la segunda posición en la tabla. Los jerezanos afrontaban el choque después del varapalo -el segundo consecutivo- sufrido a domicilio ante el Jumilla, en el que caían goleados (7-2). El Malacitano ha sido el que ha pagado los platos rotos ante un equipo que, no obstante, sigue encajando demasiados goles, una de las tareas a pulir en lo que queda de primera vuelta.

Con Kako recuperando el sitio en la portería en lugar del canterano Jacobo arrancó el duelo en el Ruiz-Mateos con un adversario que salió respondón y tuvo su primera clara oportunidad a los tres minutos en un rechace defensivo que Javi, con todo a su favor, no supo embocar. Y del posible 0-1 se pasó sin solución de continuidad al 1-0, un golazo con la firma y el sello de Emilio Buendía. Con la zurda, colocaba de primeras el balón en la escuadra derecha de Alberto Morillo tras recibir un pase diagonal de Tote.

El Malacitano asustó de nuevo en un disparo de Javier que Kako desvió a córner y en la jugada siguiente, rápida transición de los locales, balón de Tristán a Constantino y éste sólo tuvo que empujar el balón para hacer el 2-0 y empezar a encarillar el encuentro. Emilio Buendía tuvo el tercero poco después y a los doce minutos asistía a Joselito, que hacía subir el 3-0 al electrónico. El propio Joselito, ahora con una asistencia de David López, marcaba el 4-0 a placer, resultado con el que se llegaba al descanso.

La segunda mitad arrancaba con el quinto de la tarde, obra de Constantino empujando a la red un pase de Grimaldi. A partir de ahí, intercambio de golpes. Olea anotaba el 5-1, Tote el sexto para los locales y Nacho, en colaboración con Tote tras una pérdida de Kiko, el segundo para los malagueños. Buendía anotaba el séptimo y Nacho el 7-3 de falta directa. Grimaldi marcaba a la tercera intentona el octavo de los de Isco y el canterano Kiko estrenaba su cuenta goleadora con el primer equipo anotando el 9-3 cerrando el partido Paniagua con el cuarto de los costasoleños.