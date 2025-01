Gran triunfo del CTM Jerez de Primera Nacional masculina en Benalmádena

A falta de competición a nivel nacional para el equipo femenino de División de Honor, el masculino de Primera Nacional copaba el protagonismo del fin de semana para el CTM Jerez, desplazándose a Benalmádena en lucha por las plazas que dan acceso a la fase de ascenso. Los chicos de Javier Galan se trajeron una gran victoria bajo el brazo por 4-3 en el dobles final, en un partido de infarto y que pudo caer de cualquier lado. Ahmed Bello, con dos grandes victorias individuales ,y Nicolás Sabugal con una, dieron paso al dobles final pese a que Pablo Vigo estuvo a punto de certificar con antelación la victoria jerezana. Gran actuación de los jerezanos, que les aúpa en la clasificación a los puestos de privilegio.

Por su parte, el CTM Mazda Jerez de Segunda Nacional lograba dos victorias en su doble compromiso en Jaén. Luis Lobato se echaba el equipo a la espalda y bien acompañado de Javier Galan Jr. y José Manuel Martínez se imponían al Marmolejo por 5-1 y al AM System por 4-2, pasando a liderar la clasificación esta jornada del grupo 10. En liga Andalucía, el ChemaTM no pudo superar al Tartessos sanluqueño. 5-1 fue el resultado final en el que el trío titular fue Kurt Larson, Félix Rosado y Alba Sánchez. A pesar de la derrota, continúa en el primer puesto de la clasificación del grupo 4. En el equipo de Sanlúcar se alinearon los hermanos Flor y al principio del partido, como pequeño homenaje al eterno Paco Flor, los equipos portaron juntos su camiseta.

El Plus Asesores perdió 6-0 contra el Portuense. David Medina, Dani García y Berta López no tuvieron su día con este duro rival. En cuanto al Maxcolchón, perdió en un loco partido que pudo ganar en varias ocasiones frente al Barbate TM. Eduardo Cáliz, Abraham Medina y Curro Bermejo plantearon un buen partido que se terminó escapando en el punto de desempate en el que destacó el fichaje Hondureño Abraham Medina con sus dos puntos individuales. El Goframa de Súper no pudo superar al Guadalsem de Lebrija y terminó perdiendo por 6-0. Resultado injusto por el juego desarrollado por los jerezanos donde Salvador de la Barrera, Claudia Reynaldo y Sofía García cuajaron un buen partido pese al resultado.

En División de Honor Andaluza, dos derrotas en dos desplazamientos difíciles. El Promesas caía 4-2 en Sanlúcar frente al Tartessos con dos puntos de Juan Robert, acompañado por los benjamines Pedro Robert y Alejandro Galán; y el Mesón Alcazaba sumó un punto frente el líder el Bahia de Cádiz donde el Debut de Pablo Lara, con dos grandes victorias acompañado de Juan Carlos Rojas e Ismael Estévez.