Pinchazo del Guadalcacín FSF en cancha del colista Chiloeches (3-2)

El Guadalcacín FSF no ha sacado nada positivo de su visita al Chiloeches, que iniciaba la jornada en la última posición de la tabla de Primera División y sin puntos en su casillero. Al término de los 40 minutos de juego, el resultado fue de 3-2 para las de Guadalajara. Se trata de la segunda derrota del equipo de Andrés Sánchez -la primera fue en la jornada inaugural- y ante un rival directo que ahora se le coloca a dos puntos. Las guadalcacileñas siguen fuera de los puestos de descenso con dos puntos sobre la zona roja, mientras que el Burela es el nuevo colista de la categoría tras su derrota contra el Futsi Navalcarnero.

El equipo jerezano partía con la vitola de favorito para sumar los tres puntos aunque con las lógicas reservas. Andrés Sánchez ya advertía en la previa que el partido iba a ser complicado, más en cancha foránea. Y no se equivocó el entrenador del Guadalcacín FSF. Amelia Romero y Yussara tuvieron dos buenas ocasiones, la primera con un disparo que una defensa desvió lo justo y la segunda con un lanzamiento que se fue cerca del larguero. Sandra, meta local, sacaba una pierna salvadora en un lanzamiento cercano de Rocío.

Dominaba claramente el equipo jerezano el partido, lo tenía controlado y llegaba continuamente a las cercanías de la portería rival con una presión alta que asfixiaba la salida de balón del Chiloeches. Sandra Buzón respondía con una buena parada ante Noelia de las Heras en la primera ocasión clara de las locales. No lograba abrir el marcador el Guada y quien sí lo hizo fue el cuadro castellano-manchego tras un error de la portera visitante. Se quedó corto un pase en el que anticipó Lucía, esta se apoyó en Juliana Delgado, le devolvió la pared y marcaba a placer el 1-0 a los 12 minutos de partido.

Resultados

Andrés Sánchez pedía un tiempo muerto a tres minutos del final del primer tiempo, con su equipo ya en bonus de cinco faltas. Noelia de las Heras tuvo un doble penalti para establecer el segundo de las locales, salvando Sandra Buzón con el pie. Y del posible 2-0 se pasaba al empate a uno a falta de poco más de un minuto para el final del primer período. Gleice resolvía de primeras un pase de Carmen Delia batiendo por bajo a la portera local, un gol que valía su peso en oro justo antes de coger camino hacia los vestuarios.

Todo se torció a los cuatro minutos de la reanudación. Una pérdida de Ame Romero terminaría significando el segundo de las locales. Noelia de las Heras recuperó en su cancha, se fue por velocidad de la gaditana remontando por la banda derecha y con la zurda batía a Sandra con un certero punterazo. Y como dicen que no hay peor cuña que la de la misma madera, el 3-1 lo colocaba en el marcador la exjugadora guadalcacileña Nekane resolviendo una jugada personal.

Clasificación

Virginia pudo hacer el cuarto en un doble penalti que Sandra Buzón desviaba al palo y Yussara a la contra estuvo cerca de hacer el segundo de las jerezanas. Pasó el Guada a jugar de cinco y Elena Aragón recortaba distancias a cinco minutos del final. A partir de entonces, el Guadalcacín FSF lo intentó de todas las formas posibles para empatar el encuentro, pero el Chiloeches se defendió con orden y los puntos se quedaron en tierras guadalajareñas.