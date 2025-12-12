Regresa la liga tras el Mundial: Guadalacín FSF-Ourense, un plato fuerte en el Jerónimo Osorio

Se acabó el parón de selecciones. Regresa la competición a la Primera Iberdrola de Fútbol Sala. Una vez finalizada la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se ha adjudicado Brasil al vencer a Portugal por 3-0 en la final y en la que la campeona de Europa, España, se impuso por 5-1 a Argentina y ha conquistado el bronce, vuelve la competición doméstica.

El Guadalcacín FSF, que ha aprovechado estas semanas para seguir con su puesta a punto con la disputa de un par de amistosos y de la Copa Diputación de Cádiz frente al Algeciras, retoma el pulso a la liga con ilusiones renovadas para encarar una atractiva y complicada cita este sábado (19:00) en el pabellón Jerónimo Osorio ante Ourense Ontime, un equipo que lo ganó todo en su día, pero que ahora lucha por la permanencia en la categoría, igual que la escuadra de Andrés Sánchez.

El último compromiso disputado por el Guada FSF el pasado 1 de noviembre no dejó buen sabor de boca en las pedáneas, que perdieron 3-1 ante Les Corts UBAE en Barcelona y encaran su compromiso frente a las gallegas con el doble objetivo de ganar para seguir escalando puestos en la tabla -son novenas con once puntos- para atar la permanencia cuanto antes y para seguir haciendo de su pista un fortín, ya que no ha perdido. El Ourense, que también cayó en su última cita en casa ante el Futsi Navalcarnero (1-2) y que se encuentra en la zona baja de la clasificación con nueve puntos (11º) a solo uno de los puestos de descenso, no es un rival fácil.

Andrés Sánchez explica sobre el partido que "será complicado, como todos. Ourense es un clásico en la categoría, que hace algunas temporadas estuvo en la cima. Cuenta con buenas jugadoras, con experiencia, calidad y que son internacionales y un buen entrenador. La pasada temporada sufrió mucho y este curso tampoco arrancó bien, pero va mejorando".

Bajo su punto de vista, sus jugadoras tendrán que "emplearse a fondo para superar a las gallegas, que son fuertes físicamente, que se pasan todo el partido corriendo. Cuentan con un equipo muy bueno, pero nosotras hemos entrenado bastante bien y en casa vamos a intentar mantener la racha. No hemos perdido y aspiramos a conservar esos registros. Insisto, el choque es difícil, pero lo encaramos con todas las ganas y la ilusión del mundo, hemos tenido un mes para prepararlo".

Tras esta cita, sin tregua, este martes 16 de diciembre llega la Copa de la Reina, una competición en la que el Guadalcacín FSF sigue vivo y con la intención de pelear por meterse en la siguiente ronda. En la tercera eliminatoria quedó emparejado con el potentísimo FSF Castro Bloques Cando, que es quinto en la Primera Iberdrola. La cita se disputa igualmente en el Jerónimo Osorio (21:00).