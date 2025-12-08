El Guadalcacín empata con el Algaida y recupera este miércoles el partido en Rota

Aunque en la Primera Andaluza no ha habido competición este fin de semana a causa del puente de la Inmaculada, el CD Guadalcacín sí ha tenido compromisos, recuperando el choque de la décima jornada contra la UD Algaida, aplazado en su momento por la reposición del césped del Doro Stadium, y este miércoles se mide al CD Rota en otro encuentro aplazado.

Los de David Navarro sacaron un punto en tierras sanluqueñas en un partido en el que tuvo sus primeros minutos con el primer equipo el juvenil Guillermo Galloso. Tras una primera parte igualada, los locales se adelantaron en el marcador a falta de 12 minutos para acabar el encuentro, aunque el Guadalcacín se repuso minutos después y empataba por medio de Hamza.

Al final, reparto de puntos que mantiene al equipo jerezano cuarto en la tabla y, por tanto, en puestos de play-off de ascenso. Hay que recordar que esta temporada el campeón asciende directamente, mientras que habrá posteriormente un play-off en el que se clasifican del segundo al quinto en dos eliminatorias cuyo ganador pasará a una fase interprovincial para buscar otra plaza de ascenso.

El Guadalcacín volverá este miércoles a la acción a partir de las 20:00 horas en el campo del CD Rota en un duelo directo, ya que los verderones son quintos con dos puntos menos que el equipo de David Navarro, que está completando una gran primera vuelta siendo de largo el mejor de los tres equipos jerezanos que militan en la Primera Andaluza.