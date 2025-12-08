Comienzan las obras de restauración del muro del campo de fútbol Pedro Garrido en Jerez

El Ayuntamiento ha comenzado las obras de restauración de parte del muro perimetral del campo de fútbol Pedro S. Garrido en la avenida Blas Infante. Esta actuación tiene como objetivo adecentar unos 300 metros de este cerramiento que se encontraba en mal estado de conservación, "al no haberse realizado durante años labores de mantenimiento adecuadas, y también mejorar el entorno urbano y la estética de la zona", tal como ha informado el gobierno local en una nota de prensa.

Además, el Ayuntamiento va a completar esta obra de restauración con otras mejoras en la avenida Blas Infante que "repercutirán positivamente en los servicios públicos como el cambio de todos los contenedores por unos nuevos, o la sustitución de los postes del autobús, que se encuentran en mal estado, por otros modernos y funcionales". Todo ello "de acuerdo con el servicio de transporte público de Jerez que se está renovando con nuevos vehículos y mejoras en las rutas y frecuencias".

La reforma y rehabilitación del muro perimetral del campo de fútbol Pedro S. Garrido consiste en el picado del enfoscado existente, la eliminación de distintos desperfectos que aparecen en todo el tramo y la realización de un enfoscado nuevo para después proceder a la aplicación de pintura acrílica, para garantizar la estética y la funcionalidad de este cerramiento, y también para el cumplimiento de la normativa vigente. Con esta obra, el Ayuntamiento va a dar solución a los desperfectos que presenta este cerramiento y a la mala imagen que venía dando este tramo de la avenida Blas Infante, que es una arteria muy transitada de la ciudad y de gran visibilidad.

Esta intervención que está desarrollando el Ayuntamiento es "especialmente importante para los clubes usuarios de estas instalaciones, para la afición y el público que frecuenta este espacio deportivo, así como para la ciudadanía en general, muy especialmente, la de la zona sur".

Hay que recordar que la alcaldesa, María José García-Pelayo, mantuvo en su día una reunión con los representantes de la nueva directiva del Jerez Industrial Club de Fútbol "a quienes avanzó el compromiso de pintar las instalaciones del Estadio Pedro S. Garrido antes de que finalizara el año". A esta actuación municipal seguirá a principios de 2026 el arreglo "para un mejor acondicionamiento de la sede social que tiene el club en las instalaciones del Complejo La Juventud y también la mejora del estadio Pedro S. Garrido en distintas zonas de su graderío y en uno de los fondos, donde se creará una zona apta para entrenamientos".