El Guadalcacín FSF tras su debacle en Chiloeches apela al orgullo para ganar al potente Futsi Navalcarnero

Borrón y cuenta nueva. El Guadalcacín FSF regresa este sábado (11:00) al pabellón Jerónimo Osorio para enfrentarse al potente Futsi Atlético Navalcarnero en una atractiva y exigente cita con el propósito de olvidar cuanto antes la dolorosa e inesperada derrota (3-2) encajada la pasada jornada en la pista del Chiloeches, una escuadra que no había ganado ninguno de los cuatro partidos disputados -era colista junto a Burela con cero puntos-, y en la que las pedáneas deberían de haber sumado de tres. De haberlo hecho, su salto en la tabla hubiese sido más que importante. Ahora, en un encuentro que será ofrecido por televisión para toda España por Teledeporte, deben aplicarse e intentar mejorar sus prestaciones para volver a puntuar y conseguir el que sería su segundo triunfo en liga y el primero en casa.

Las de Andrés Sánchez tendrán como rival a uno de los pesos pesados de la categoría, que se encuentra entre los tres o cuatro mejores del mundo y llegó a ser el mejor, pero que no ha comenzado demasiado bien, ya que tiene siete puntos (dos triunfos, un empate y dos derrotas), dos menos que las anfitrionas, y se encuentra a tres del cuarto, plaza que marca la lucha por el título y a nada más y nada menos que ocho del líder Melilla CD Torreblanca. Es pronto, pero ya todos los equipos comienzan a marcar territorio.

El técnico del Guada FSF asume el mal encuentro de su equipo la pasada jornada en Guadalajara y recuerda que "fue uno de esos partidos para olvidar, debimos puntuar. Habíamos hecho cuatro encuentros muy muy buenos, con rivales entre los cuatro mejores equipos de España, fuimos allí, jugábamos con el penúltimo y, como yo digo, no nos bajamos del tren. Creamos infinidad de ocasiones, pero jugamos muy mal. Tengo que dar mi enhorabuena al rival porque tuvo ilusión y ganas y al final consiguió derrotarnos".

De cara al enfrentamiento en la matinal de este sábado ante las madrileñas, apela al factor cancha para plantarles cara. "Estamos entrenando bien, las jugadoras están comprometidas, pero esta semana viene un titán, ha sido el mejor equipo del mundo, tiene cuatro o cinco jugadoras en la selección española, tiene internacional portuguesa y otra con Brasil. A mis jugadoras les he transmitido que debemos disfrutar. En nuestra casa somos fuertes, los equipos que vienen aquí tienen que pelear mucho para llevarse los puntos".

Hace un llamamiento a la afición -el club entrega una entrada a cambio de un kilo de alimentos para una labor social- y subraya: "Insisto, estamos entrenando bien, hemos preparado el partido a fondo y, además, lo bonito es que se verá por Teledeporte para toda España. La pista la ponen muy la ponen chula y eso es importante, todo motiva a unas jugadoras que están ilusionadas. Vamos a intentar quedarnos con esos puntitos y a hacerle la vida difícil al Futsi, que es un titán. Estamos progresando poquito a poco y con ilusión y humildad a ver si podemos dar la sorpresa".