El Guadalcacín FSF busca su pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina ante el FSF Castro Bloques Cando

Cambio de chip. Llegan los octavos de final de la Copa de la Reina al Jerónimo Osorio. El Guadalcacín FSF, sin tiempo para digerir su primera derrota del curso como local este sábado por la mínima ante el Ourense Ontime en un partido en el que no mostró su mejor versión tras el parón por la disputa del Mundial, recibe a otra escuadra gallega y de las potentes. Las de Andrés Sánchez se miden este martes (21:00) al potentísimo FSF Castro Bloques Cando, que se encuentra instalado en los primeros puestos de la tabla y que es un habitual en las fases finales de esta competición. De hecho, el combinado castrexo se plantó la pasada temporada en las semifinales y cayó en la tanda de penaltis ante el Melilla CD Torreblanca.

Las pedáneas, que entraron en liza en la anterior eliminatoria y dieron cumplida cuenta del Bembivre (0-5), aspiran a plantar cara al cuadro lucense de Castro del Rey, que ya se encuentra en Jerez e incluso ha entrenado este lunes en la cancha en la que se disputará el choque, para alcanzar unos cuartos que serían históricos.

El equipo gallego, que en la ronda anterior goleó al AECS L'Hospitalet por un contundente 0-9, ha estado dirigido en sus últimas campañas por José Carlos Martín 'Chipi', pero el pasado verano sufrió una transformación y se hizo cargo del plantel el entrenador asturiano Julio Delgado, procedente del Burela. Sus jugadoras afrontan ilusionadas el reto y el club en sus redes sociales ha escrito: "Jugamos los octavos de final de la Copa de la Reina, una competición que no entiende de medias tintas, una competición que se gana con carácter y corazón. Llevamos dos años consecutivos en la fase final y no es casualidad. Es trabajo y sacrificio. Sabemos lo difícil que es llegar hasta aquí. Y por eso este martes lucharemos cada balón como si fuera el último. A las 21:00, contra el Guadalcacín, volveremos a demostrar quiénes somos. Porque esta Copa tiene algo especial. Y queremos volver a sentirlo".

El Guada FSF prepara la histórica cita con esmero, confía en el respaldo de la grada para sacar adelante la eliminatoria a y ha pedido a sus seguidores que muestren su lado más solidario aportando un kilo de alimentos para los más necesitados. "Llega un partido especial, a todo o nada, y lo jugamos en casa. Un cruce decisivo donde cada apoyo cuenta y la grada puede marcar la diferencia con la operación un kilo de alimentos". La entidad entregará una entrada a todos los aficionados que acudan al pabellón con un kilo de alimentos.