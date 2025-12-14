Primera derrota del Guadalcacín FSF en el Jerónimo Osorio (0-1)

Al Guadalcacín FSF no le ha sentado bien el parón de selecciones para la disputa del Mundial. El cuadro de Andrés Sánchez ha perdido la condición de invicto en el Jerónimo Osorio -acumulaba dos triunfos y dos empates- al caer por 0-1 en un duelo directo por la salvación ante Ourense Ontime en la décima jornada de la Liga Iberdrola. Un gol de Melli a cuatro minutos del final del partido permite a las gallegas sacar la cabeza de la zona de peligro (12º con doce puntos) y las pedáneas también siguen fuera del descenso, ocupan la 12ª plaza con once puntos y están a tres del abismo.

El partido era importante y el Ourense Ontime lo encaró de salida con más intensidad y fue superior al conjunto de Andrés Sánchez, que comprobaba como su rival desactivaba su juego en muchos momentos. Ambas escuadras dispusieron de ocasiones y se cargaron de faltas en un primer acto en el plano defensivo se impuso al ofensivo. La segunda mitad fue más equilibrada y el Guada FSF mejoró.

En el tramo final, el choque se rompió, el intercambio de golpes fue constante y en una de esas acciones, las de Carlos Navarro rompieron la igualdad con una diana de Melli, que anotó en el segundo palo en el minuto 36. Con el 0-1, el Guadalcacín FSF arriesgó con juego de cinco, Jussara estuvo cerca de empatar y Judith acarició también la sentencia. Las de Sánchez lo intentaron hasta el final, pero acierto ante un Ourense Ontime rocoso que supo salvar las muebles.

Andrés Sánchez, técnico del Guada FSF, terminó el encuentro resignado y reconoció la superioridad de las rivales: "En la primera parte, bajo mi punto de vista, fueron superiores a nosotras en todos los aspectos, físicamente estuvieron muy fuertes y supieron leer muy bien el partido. En la segunda, el partido se niveló, tuvimos algunas oportunidades claras, aunque ellas también. Y ese ida y vuelta les favoreció la fortuna. La pelota unas veces entra y otras no, hay que dar la enhorabuena al rival, que hizo un gran partido".

Ahora, el Guadalcacín FSF, sin tiempo para nada, ya está centrado en su encuentro de la Copa de la Reina -tercera eliminatoria- de este martes ante el potentísimo FSF Castro Bloques Cando, en el Jerónimo Osorio (21:00).