El Guadalcacín FSF compite, pero cae goleado en Alcorcón frente a un rival superior (4-1)

Jerez/El Guadalcacín FSF no pudo frenar al potente ARRIVA AD Alcorcón, que se mantiene en la tercera plaza de la clasificación, después de imponerse en Los Cantos por 4-1 a un cuadro pedáneo que llegaba a tierras madrileñas confiado en sus posibilidades después de su triunfo en el Jerónimo Osorio ante el Móstoles. Con la derrota, las de Sánchez vuelven a los puestos de descenso con sus cuatro puntos, decimocuartas, aunque igualadas con el Ourense, fuera por mejor diferencia de goles.

El Guada FSF entró fuerte el partido y supo controlar a un potente rival, pero Tania Benito, en una jugada personal por el ala izquierda, abría el marcador a los siete minutos para las alfareras que, superado el ecuador del primer acto con dos dianas casi consecutivas de Peque (13') y Laura Sánchez (18') con dos zapatazos que terminaron en la escuadra, ponían las cosas muy complicadas a un equipo que acusó en exceso los tantos. Al descanso la cita llegó con 3-0.

En la segunda parte, el conjunto jerezano arriesgaba con juego de cinco y aguantó las acometidas y hasta tuvo alguna oportunidad para haber recortado distancias. En el último minuto, Aída de Miguel, a pase de Laura Sánchez, colocaba el 4-0 y, a renglón seguido, Ame Romero, en una gran jugada personal, establecía el definitivo 4-1.

Pese al revés, Andrés Sánchez, técnico de las guadalcacileñas, se mostraba satisfecho con el rendimiento de su equipo y consideraba la goleada abultada. "Hemos abierto la competición con un calendario muy duro, en estas primeras seis jornadas ya nos hemos enfrentado a cuatro equipos de los más fuertes y de los que se encuentran en la parte alta de la clasificación. Sabíamos que el partido iba a ser complicado, pero aún así competimos".

El jerezano detalla sobre el choque que "comenzamos bien y durante los primeros minutos controlamos el tempo del partido, pero en un error nos hicieron el 1-0 y nos vinimos un poquito abajo. Luego, nos marcaron dos golazos fantásticos, de esos que no suelen entrar y entraron. La verdad es que estoy contento con el equipo y con su esfuerzo después del viaje. No queda otra que segur trabajando porque se nota la mejoría y ante rivales que no son de nuestra liga. Nos medimos a un rival que tenía en sus filas a la considerada ahora mismo mejor jugadora del mundo, Peque, a Vane, que es una de las mejores de Europa y a otros que son de las mejores de la liga. El partido fue bueno, competimos bien, pero jugamos contra uno de los favoritos, hay que seguir peleando y luchando".