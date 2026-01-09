El Guadalcacín FSF, a por el más difícil todavía en cancha del líder Torreblanca Melilla

El Guadalcacín FSF afronta este sábado (17 horas) la salida más complicada de la temporada midiéndose al Torreblanca Melilla líder de la Primera División Iberdrola y que viene de protagonizar hace unos días una situación de lo más rocambolesca. El conjunto melillense se presentó en Ceuta el pasado martes -encuentro que además iba a ser televisado por Teledeporte- con nueve jugadoras cuando la normativa -que la RFEF aprobó una vez comenzada la competición- indica un mínimo de diez inscritas. El partido no se disputó y el líder ha sido sancionado con la pérdida del encuentro por 6-0 y se le han descontado 3 puntos en la clasificación.

Por su parte, el Guadalcacín FSF ha enfilado la directa y en Antequera lograba la tercera victoria consecutiva superando 1-2 al Torcal. Las de Andrés Sánchez se mantienen en la séptima posición, ahora con 20 puntos, a cinco del play-off por el título y 11 por encima del descenso cuando todavía no ha acabado la primera vuelta.

Andrés Sánchez comentaba tras el encuentro en Antequera que "fuimos superiores, pero nos costó ante un rival directo entrar en juego. Se adelantaron ellas en el marcador, pero supimos reaccionar, y remontar. Liuego fuimos mejores que ellas, generamos muchas ocasiones pero no las finalizamos. Era un partido difícil porque se trataba de un rival directo, pusieron toda la carne en el asador y fue un partido muy disputado. Llevamos muy buena racha, tres partidos seguidos ganados y ahora nos toca bailar con la más fea"

Y con respecto al choque de este sábado, explica que "Melilla es un equipo con el presupuesto más grande de la categoría y tiene a las tres mejores jugadoras del mundo, Marcone, Amandinha y Ana Luisa y además a internaciones con España y Brasil... Es brutal el equipo que tiene, increíble. Vamos con la mayor humildad del mundo y hemos intentado preparar bien el partido, pero sabemos que va a ser muy difícil porque sacan rendimiento de cualquier situación. Deberemos estar muy concentradas y no cometer errores e intentar que no tengan un día bueno. Vamos con ilusión, sabiendo la complejidad del rival y si pudiésemos puntuar sería extraordinario. Nadie ha sido capaz de ganarles, sólo Castro pero porque las mejores estaban ya convocadas por la selección".