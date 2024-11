El Guadalcacín FSF, a por un triunfo para seguir fuera del descenso ante otro rival directo

Jerez/Nueva final para el Guadalcacín FSF este sábado en tierras catalanas en la cita que abre la novena jornada de Primera División. La escuadra de Andrés Sánchez se mide en el Pabellón Llama a las once menos cuarto de la mañana -la cita será ofrecida por Teledeporte- al Lainco Rubí FSF, un equipo recién ascendido que es rival directísimo de las guadalcacileñas, ya es penúltimo en la tabla con cuatro puntos, todos sumados como local, por los cinco que atesoran las visitantes. Un duelo que vale más que tres unidades.

El Guada FSF, que salió de los puestos de descenso la pasada jornada tras su empate a dos ante el Castro Bloques Cando en Lugo, aspira a conseguir su segunda victoria del curso, que le daría un balón de oxígeno importante y le reforzaría la moral.

Sánchez, que cuenta con toda la plantilla disponible a excepción de Eli, operada del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha hace unos días, no se fía del rival y avisa que "es un equipo recién ascendido como el nuestro, pero tiene mucho talento porque en Barcelona todas las selecciones de las categorías inferiores ganan las competiciones nacionales. Tienen un buen equipo, aunque no están teniendo suerte en este inicio de liga".

El entrenador jerezano, de este modo, espera un partido "complicado y para ellas es también muy importante, ya que si nos ganan, se ponen por encima. No cuentan con ninguna estrella, ninguna futbolista que destaque demasiado sobre el resto, pero sí cuentan con un gran bloque, que lleva mucho tiempo junto, tienen ilusión, ganas y lo hacen bien. Técnicamente, también son buenas y nos van a generar problemas. Por nuestra parte, también viajamos ilusionadas y, aunque el partido no es a una hora habitual, lo vamos a dar todo para que ellas no hagan valer el factor cancha. Mi equipo sabe que hay que competir durante los cuarenta minutos y no bajar los brazos para volver con un resultado favorable".