El Guadalcacín FSF tutea al líder Futsi Navalcarnero en un partidazo (2-5)

Guadalcacín FSF y Futsi Navalcarnero ofrecieron un grandísimo espectáculo de fútbol sala en el Pabellón Jerónimo Osorio de la pedanía jerezana. El líder de la Primera División Iberdrola femenina aterrizaba en la ciudad con once victorias en once partidos y como adelantaba Andrés Sánchez en la previa del choque, su equipo no tenía nada que perder ante el mejor de la categoría, que cuenta con todas sus jugadores internacionales. El resultado, como era de prever, cayó del lado del Futsi, un 2-5 que no refleja la igualdad que hubo sobre la pista. Y es que las guadalcacileñas realizaron un magnífico partido y tutearon al mejor equipo de la categoría.

El encuentro comenzó con intercambio de goles. María Sanz anotaba el 0-1 en el primer minuto de juego rematando en el área pequeña un balón que quedó suelto tras el intento de Amelia Romero de interceptarlo. Pero la alegría le duró exactamente un minuto al conjunto madrileño, ya que instantes después el Guadalcacín FSF establecía el empate en una rápida contra montada por Ame Romero, que vio la llegada de Lora por el centro de la pista. El pase fue milimétrico y la definición de la '8' del Guada mejor aún, con un punterazo que superaba a la meta atlética.

Tras unos minutos de ocasiones en una portería y otra, el Futsi golpeó dos veces consecutivamente en el minuto 10. Primero por medio de Laura Córdoba en un tanto idéntico al 0-1, venido desde un pase lateral en la banda izquierda del ataque visitante que no supo cerrar la defensa y remate a bocajarro de la jugadora del Futsi. Y en ese mismo minuto, un disparo sin ángulo de Laura Córdoba desde casi la esquina superaba a Celia y en el segundo palo Anita Luján sólo tenía que meter la bota para marcar a placer.

Pero a cuatro minutos del final de la primera parte, el Guadalcacín volvía a meterse de lleno en el partido gracias a un tanto de Daniela tras un saque de banda de Ame Romero. El disparo, lejano, sorprendió a María Balbuena. Con el 2-3 se llegaba al descanso y con las espadas en todo lo alto y un Guadalcacín que veía que puntuar ante el líder no iba a ser fácil pero tampoco imposible.

En la segunda mitad, el partido se igualó todavía más. Celia apareció en dos ocasiones para salvar al Guadalcacín del cuarto tanto, que terminaría llegando a los 3 minutos en una contra culminada por Ari. María tuvo el 3-4 en dos acciones consecutivas delante de Balbuena con las de Andrés Sánchez jugando de cinco. No aprovechó el Guadalcacín sus oportunidades y en el último minuto Irene Córdoba hacía el 2-5 definitivo, un resultado demasiado abultado para lo que se vio en la pista guadalcacileña.