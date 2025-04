Guía para seguir el derbi entre Xerez DFC y Xerez CD

Xerez DFC y Xerez CD se ven las caras este domingo (12:00) en Chapín en un apasionante derbi correspondiente a la 33ª jornada de liga del Grupo IV de Segunda RFEF. Los dos equipos llegan necesitados y con la obligación de tres para acercarse a sus objetivos, los anfitriones a la permanencia y los visitantes para no perder sus opciones de play-off.

El Xerez CD ocupa en estos momentos la sexta plaza con 49 puntos y está a dos del Estepona, quinto con 51, mientras que el Xerez DFC es 12º con 37 puntos, dos más que el San Fernando, que marca el play-out con 35. Todo apretado y máxima emoción.

Sin televisión

La semana ha sido la de los comunicados por uno y otro lado. El Xerez DFC dio a conocer el martes los precios de las entradas para el partido, anunció que reservaba el Fondo Norte para la afición visitante con entradas a 15 euros y también que el derbi no sería ofrecido por televisión en ninguna plataforma. Diario de Jerez ofrecerá en directo el minuto a minuto del encuentro con todos los detalles de lo que sucede sobre el verde.

A los dirigentes del Deportivo no les agradó la propuesta -en la primera vuelta los seguidores del Xerez DFC pagaron 20 euros en Preferencia tras no llegar a negociar los precios, según defienden sus directivos, negando que su adversario les ofreciera localidades a 10 euros también en Fondo Norte-, mostraron su enfado por no ser invitados al palco, hicieron público que no asistirían al choque y pidieron a sus aficionados que no acudieran al derbi y sí a la Fan Zone organizada por ellos para vivir juntos la previa.

Antecedentes

Los dos equipos se han medido con el Xerez DFC como local en cinco oportunidades y los registros están muy repartidos, con un triunfo local, otro visitante y tres igualadas.

En primer enfrentamiento fue en la temporada 16/17 en División de Honor y se saldó con empate a uno, Javi Tamayo adelantó a los locales y José Vega, de penalti, puso las tablas. En Tercera, en la 18-19, igualada a cero y en la 19/20, la victoria del Xerez DFC por 2-0 con tantos de Edet y Bello y en la 20/21, triunfo del Deportivo. Javilillo puso por delante a los de Pérez Herrera y Rares y Chuma le dieron la vuelta al marcador (2-1). Por último, la pasada campaña, otra vez tablas. Joselito estableció el 0-1 y Pablo González el 1-1.

Con el Xerez CD como local se han disputado ya seis encuentros teniendo en cuenta el empate a cero de esta temporada y como visitante, el Xerez DFC presenta unos números sensacionales, ganó en cuatro oportunidades y empató en dos.

Carralero Calvo muestra amarilla a Ale Hernández en el partido que le pitó al Xerez DFC ante la Balona. / Manuel Aranda

El árbitro

Este duelo con tanto en juego por la parte alta como por la baja de la tabla, el Comité Nacional de Árbitros se lo ha asignado al veterano colegiado madrileño de 36 años Roberto Carralero Calvo, que estará asistido por Antonio Ramos García y Cristian José Carrascosa Vázquez y el informador será Juan José Marmolejo Martínez. Este curso ha pitado un partido a cada equipo. A los locales, en la sexta jornada en Chapín frente a la Balona (2-2) y al Deportivo le pitó en el estadio Iberoamericano en su derrota ante el San Fernando por 1-0.

Checa, que este sábado cumple 42 años, no se ha librado de la 'felicitación' de sus jugadores. / Carlos Cabral/Xerez CD

Listas de convocados y cumpleaños de Checa

Los dos equipos han realizado este sábado la última sesión de entrenamientos previa al derbi. El equipo de Antonio Fernández lo ha hecho en el Anexo Pepe Ravelo con todos los jugadores disponibles y también han sido todos convocados. Los de Checa, que este sábado ha cumplido 42 años y no se ha librado de la 'felicitación' clásica por parte de sus jugadores, han trabajado en el Pedro Garrido, escenario en el que han sido arropados por un buen número de aficionados xerecistas. El nazareno también ha citado a todos sus jugadores, incluidos el sancionado Nané y el lesionado Isma Gil.