El Hotel Montecastillo de Jerez acoge la Copa de Andalucía 2026 de golf

Vista de uno de los hoyos de prácticas del campo de golf de Montecastillo.

El año golfístico arranca en el campo del Hotel Barceló Montecastillo con la disputa de la Copa Andalucía Masculina 2026, segunda cita puntuable para el Ranking Nacional Sub-18, que se celebra desde este viernes 9 de enero y hasta el próximo lunes 12 en las instalaciones jerezanas con la participación de 84 golfistas.

El onubense Yago Horno, defensor del título, se verá las caras con algunos de los que hace tres semanas fueron sus compañeros en una concentración especial de pretemporada dispuesta por el Comité Masculino: Sergio Jiménez, Álvaro Pastor -vencedor en 2024-, Marcel Fonseca e Iván Enguita, y de jóvenes emergentes Jorge Martín o Gonzalo Baños.

Asimismo, en el recorrido jerezano, que en verano acogerá el Europeo Sub-18 por Equipos Masculino, se dan cita algunos de los golfistas que vienen haciendo buenos circuitos desde el ámbito juvenil, desde el campeón de España Infantil, Oliver de Wint, hasta Luis del Rosal o José Antonio Salas.

En total, el número de aspirantes a la primera victoria del año se sitúa en ochenta y cuatro. El reglamento de la competición establece cuatro jornadas de 18 hoyos diarios bajo la modalidad Stroke Play, estableciéndose un corte en el puesto 50 y empatados al término de la tercera ronda.