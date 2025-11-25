El partido entre el Atlético Antoniano y el Linares Deportivo, rivales de Xerez CD y Xerez DFC en el Grupo 4 de Segunda RFEF, acabó con el resultado de 1-2 para los jiennenses tras remontar con goles de Fran Lara y Manny el tanto inicial del jerezano Lolo Garrido. Pero, sin duda, el encuentro va a quedar marcado por lo que reflejó en el acta el colegiado extremeño Pablo Asensio Pérez.

En efecto, el árbitro de Burguillos de Badajoz expulsaba en el minuto 34 de partido al técnico local Lolo Rosano. Lo sorprendente es lo que reflejó posteriormente en el acta con el motivo de la roja directa. Según la redacción del mismo, el entrenador del Antoniano fue expulsado por "salir del área técnica y dirigirse a sus jugadores en referencia a un adversario en los siguientes términos: "Id a por él, hay que matarlo, es un matón". Estas palabras, de no ser desvirtuadas por el club sevillano, le van a costar unos cuantos partidos de sanción al técnico del club lebrijano.

Además, en el minuto 37, "me veo obligado a aplicar el paso 1 del protocolo de actuación sobre la violencia verbal de la RFEF debido a que varios aficionados locales identificados por sus cánticos y vestimentas que portaban se dirigen al trío arbitral y a los jugadores visitantes profiriendo insultos y amenazas. Tras avisar por megafonía, no se vuelve a producir ningún incidente más de este tipo".

Por último, el delegado del Linares Deportivo también comunicó al colegiado que "una vez finalizado el partido y cuando sus jugadores se dirigían a saludar a su afición, el jugador número 3, Manny Rodríguez, sufrió una agresión en el ojo por parte de una aficionada local. Dicha agresión no fue observada por parte del trío arbitral ni por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".