Batacazo del Extremadura y nuevo líder en el Grupo 4 de Xerez CD y Xerez DFC

Jornada movida la duodécima en el Grupo 4 de Segunda Federación con el Xerez CD conservando la quinta plaza y en zona de play-off de ascenso gracias a su triunfo en Yecla, el Xerez DFC saliendo del descenso y ocupando ahora puesto de play-out después de vencer al Puente Genil; el Águilas al frente de la clasificación aprovechando el batacazo del Extremadura en el Francisco de la Hera; y la destitución de Pedro Morilla al frente del Recreativo de Huelva.

El Xerez CD es quinto empatado a 21 puntos con La Unión y Lorca Deportiva después de convertirse en el primer equipo que marca y gana esta temporada en La Constitución de Yecla. Victoria coral del Deportivo con dos tantos de Nané y otro de Mati Castillo. Por su parte, el Xerez DFC superaba por la mínima al Puente Genil con un golazo de Ilias Charid y sale del descenso para pisar puesto de play-out y meter abajo al Salerm. Con Diego Caro, 8 puntos de 12 posibles.

Hay nuevo líder en el Grupo 4: el Extremadura se la pegó en casa contra el Almería B. Los de Cisqui ganaban 2-1 a falta de cinco minutos, recibiendo tres goles prácticamente seguidos de un equipo que hasta el momento sólo había anotado cinco dianas. Derrota de las que hacen daño y salida muy exigente la próxima semana a casa de La Unión. El Águilas se aprovechó del tropiezo extremeño para ascender a la primera posición ganando 2-1 a un Estepona -próximo rival del Xerez DFC- que no levanta cabeza y suma su sexta derrota consecutiva.

Y si el Estepona protagoniza la peor racha del grupo, el Lorca Deportiva representa el otro lado de la balanza, con seis victorias consecutivas, equipo más en forma y cuarta plaza compartiendo con La Unión (que el sábado ganaba al Malagueño) y Xerez CD. El Decano, por su parte, perdía en La Victoria un partido que parecía encarrilado a falta de minutos. Dos tantos postreros jiennenses daban la vuelta al marcador y provocaban a la postre la destitución de Pedro Morilla, comunicada este mismo lunes.

El Linares toma aire remontando en Lebrija al Antoniano y quien no levanta cabeza es la Minera de Checa, que en casa del UCAM Murdia sufrió la cuarta derrota en las últimas cinco jornadas, en las que sólo sumó un punto. Por abajo, Javi Motos sigue sin conocer el triunfo en la UD Melilla, que caía en Lorca por la mínima, mientras que el Almería B da un pasito para aferrarse a la permanencia y el Malagueño sigue hundido en la tabla a 9 puntos ya de la salvación.

La 12ª jornada también ha sido la más productiva en cuanto a goles de lo que se lleva disputado de temporada, un total de 29 dianas. Seis se anotaron en Almendralejo (2-4) y cuatro en otros tres partidos: Malagurño-La Unión (1-3); UCAM-Minera (3-1); y Yeclano-Xerez CD (1-3). Por contra, sólo dos equipos mantuvieron la portería a cero: Lorca y Xerez DFC. Los azulinos, además, son los únicos que han marcado en todas las jornadas disputadas.