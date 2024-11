El III Cross Rural-Marcha entre El Torno y Torrecera, el próximo 23 de noviembre

Jerez/El III Cross Rural-III Marcha Rural, que se celebrará el próximo sábado 23 de noviembre con un recorrido de 8 kilómetros entre las localidades de Torrecera y El Torno, ha sido presentado este martes en el Edificio Jerez 2002 por la teniente de alcaldesa de Medio Rural, Susana Sánchez; el delegado de Deportes, José Ángel Aparicio; el alcalde de El Torno, Javier Fuentes, y el alcalde de Torrecera, Francis Arcila.

La prueba, que cuenta ya con 450 inscripciones de todas las categorías, discurre por caminos y parajes junto al río Guadalete y destaca por presentar un trazado de singular belleza y un final de fiesta en la meta con música y avituallamiento especial.

Los participantes de este evento podrán dejar sus vehículos en El Torno, meta de la prueba, y ser trasladados en autobús a Torrecera donde se dará la salida a las 10 de la mañana. La inscripción , que cuesta 15 euros, continúa abierta en la web de Crono Sesca, incluye equipamiento, dorsal, medalla finisher y fotografía; además la prueba se distingue por un “avituallamiento especial” (rural).

Javier Fuentes ha explicado que este evento, que nació de una conversación entre ambos alcaldes, "es un ejemplo de convivencia entre los dos pueblos". El alcalde El Torno ha recordado que la prueba está abierta a todas las categorías y que tiene "un avituallamiento distinto, singular, a las 12 de la mañana al término de la prueba, donde habrá una fiesta con música, y hasta una zambomba para pasarlo estupendamente”, ha afirmado.

Francis Arcilla ha expresado su agradecimiento por la colaboración del Ayuntamiento de Jerez. "Queremos que el Ayuntamiento nos apoye. Esta carrera la celebramos como un día de feria o el Día de Andalucía. Solo pedimos a los participantes y a sus acompañantes que se queden para disfrutar de este día de convivencia", ha señalado.

Susana Sánchez y José Ángel Aparicio han felicitado a los alcaldes por la organización de esta carrera-marcha. Susana Sánchez ha definido la prueba como "un acto de hermanamiento de dos pueblos, donde los vecinos se vuelcan". La teniente de alcaldesa de Medio Rural ha invitado a toda la ciudadanía de Jerez a acudir a "este acto de convivencia deportiva y comunitaria", y a visitar "los pueblos de la zona rural que muchas veces son desconocidos por la población urbana", y ha destacado la belleza del recorrido. "Es una prueba en plena naturaleza con un entorno espectacular", ha subrayado.

José Ángel Aparicio ha defendido el fomento del deporte. "Es esencial para las comunidades vecinales organizar este tipo de eventos, felicitamos a los alcaldes y también a los patrocinadores. Sin deporte no hay salud, no hay cultura. No podemos crear sociedades ociosas donde la práctica del deporte sea minoritaria", ha comentado. "En el Servicio de Deportes nos parece fenomenal que este evento sea un cross y una marcha a la vez para atender las distintas capacidades", ha añadido. El responsable de Deportes ha invitado a los alcaldes de Torrecera y El Torno a que, en la manera de sus posibilidades, emplacen a los clubes, a los centros educativos de sus localidades "para que participen en los eventos que organizamos, desde los juegos escolares a los diferentes campeonatos". De igual modo ha agradecido a Susana Sánchez "su inestimable colaboración para que el deporte esté presente en la zona rural", ha dicho.