El Jerez Industrial planta cara al Sanluqueño y pierde por la mínima (0-1)

El Jerez Industrial disputó este jueves su cuarto test de pretemporada en el Pedro Garrido y cayó por la mínima (0-1) ante el Atlético Sanluqueño en un encuentro igualado y muy competido, en el que los blanquiazules plantaron cara a un rival de Primera RFEF durante los noventa minutos. El estadio vivió una gran jornada de fútbol, con unos aficionados que esperan lo mejor de su equipo en la temporada 25/26 que arrancará el próximo 7 de septiembre.

José Manuel Mena sigue haciendo pruebas y salió con Portela, Manuel Jiménez, Boli, Chaves, Benítez, Candi, Hernry, Salvi, Yassine, Pedro Montalbán y Valero. Luego, Álex, Félix, Rafa, Selu, Dani Castro, Alberto, Fran, Manu Rojas, Serrano y Juanca. Pérez Herrera, por su parte, se decantó por Rubén, Sola, Pablo Martínez, Barea, Sergio, Valentín, Feria Luis Morales, Isra, Loren y Agustín Juárez, para ir dando minutos a lo largo del choque a Julio, Trapero, Rodri, Petr, Ronald, Kikín, Zequi, Diarra, Arru, Satoca, Cardona, Boubacar Diallio, Guille, Fernando y Cristian.

El partido arrancó con un Sanluqueño que dominó la posesión del balón, pero pronto el Industrial mostró carácter, replegándose con orden y saliendo con peligro en varias contras que la grada agradeció. Los locales, conscientes de la diferencia de categoría, no se achicaron en ningún momento y mantuvieron el pulso a un rival acostumbrado a escenarios de mayor exigencia. El primer acto terminó sin goles y sin oportunidades.

El único tanto del choque llegó en el minuto 70, cuando Barea aprovechó un balón en el área para batir al meta industrialista y firmar el 0-1 que al final sería el resultado definitivo. A pesar del golpe, el Industrial no bajó los brazos y buscó con fe y las armas a su alcance el empate hasta el pitido final con el apoyo de una afición que reconoció el esfuerzo de los suyos. El Sanluqueño, mucho más rodado y a punto de iniciar la liga, sacó ventaja de su mayor calidad y de su posicionamiento sobre el verde.

Más allá del resultado, el partido, eso sí, dejó una buena imagen del Jerez Industrial, que demostró estar en el buen camino de cara a la temporada, compitiendo con intensidad y mejorando conceptos. La victoria se le resiste a unos blanquiazules que solo han disputado partidos ante rivales de superior categoría a los que ha plantado cara, únicamente ante el Xerez CD y en el que era su primer amistoso con pocos días de entrenamiento cayeron goleados (0-4). Luego, 0-1 ante el Xerez DFC y 0-2 con la Lebrijana.