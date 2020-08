Temor a que se retrase el inicio del fútbol no profesional

Cada vez parece más claro que mañana será oficial que la Tercera División no comenzará en las fechas barajadas y previstas inicialmente, ni a finales de septiembre ni a principios de octubre. La decisión se tomará en la reunión que la Federación Española de Fútbol (RFEF) va a tener con los presidentes de las Federaciones Territoriales para "reflexionar" sobre el fútbol no profesional.

La RFEF ha citado a los presidentes de las Territoriales "ante la evolución de la situación pandémica de las últimas semanas y especialmente de los últimos días", con rebrotes incontrolados por doquier, por lo que "resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar la nueva temporada deportiva con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes", y es que la responsabilidad en caso de contagio en el fútbol no profesional no está clara entre otras cosas porque nadie quiere hacerse responsable.

Cabe recordar que ya en su día la RFEF quiso que los clubes participantes en las fases de ascenso eximiesen de responsabilidad a la Española en caso de positivo por coronavirus y tal fue la reacción de los clubes y de los futbolistas que el organismo que preside Luis Rubiales tuvo que rectificar. Ahora bien, parece que la Española, como organizadora de Segunda B y Tercera, no está por la labor de asumir la responsabilidad de los casos positivos que pudieran surgir a lo largo de los campeonatos de la temporada 2020-21. Y si lo hace, sería bajo medidas de seguridad sanitarias inasumibles para los clubes, como las que afectaban a la celebración de amistosos para preparar el 'play-off', la famosa circular 90.

Sea como fuere y "dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores" -los rebrotes de COVID-19-, la Española anuncia que en la reunión de mañana "se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales no profesionales".

Según Carrusel Deportivo, tres son los escenarios que la RFEF trasladará a las Federaciones Territoriales para el inicio de las competiciones del fútbol no profesional: el más optimista, a finales de 2020; la opción quizá más realista, en enero de 2021; y la recomendación de FIFA y UEFA, en marzo de 2021.

De esta forma, el riesgo de que las competiciones no profesionales y que dependen de la RFEF puedan suspenderse hasta el año que viene cobra cada vez más fuerza, aplazamiento motivado por la situación sanitaria y la falta de un protocolo sanitario que garantice la seguridad de los deportistas y que se ajuste a las posibilidades de los clubes, tanto logísticas -desinfección de instalaciones- como económicas -coste de los test y de las medidas sanitarias-.

Pintan bastos pues para el fútbol no profesional en general y la Tercera División en particular. El aplazamiento del inicio de la competición supondría un enorme quebranto para los clubes, que como Xerez DFC y Xerez CD ya tienen contratos firmados con futbolistas y entrenadores, y para los que la ausencia de competición o partidos a puerta cerrada son sinónimos de falta de ingresos. La sangría sería más sangrante, valga la redundancia, teniendo en cuenta el final de la temporada 19-20, cancelada por el coronavirus y que ya zarandeó la economía de los equipos.

Entre las cientos de reacciones que se vierten en las redes sociales, el gremio de Segunda B y Tercera pide soluciones y que la Federación Española asuma su responsabilidad. Andrés Salas, exjugador del Xerez CD y actualmente en el Atlético Porcuna, ha grabado un vídeo que está recorriendo Twitter: "Juntos somos más fuertes... Para todos los que se sientan aludidos, que se entere todo el mundo, sobre todo la RFEF, que son los que nos olvidan. Hay que vivir con esto. Los clubes, trabajadores, entrenadores y mi familia, los jugadores, comemos de esto. Fútbol real".

Añade Salas que "hay puestos de trabajo en juego y quiero estar en la reunión cara a cara con ellos. Porque no tenemos quien nos defienda en esa reunión. Tengan consideración con el fútbol de barro. RFEF, no acaben con esto e igualdad. Familia, no callarse, seguid...".

Juntos somos más fuertes... Para todos los que se sientan aludidos que se entere todo el mundo sobre todo la @rfef que son los que nos olvidan. Ahí que vivir con esto. Los clubs y trabajadores y entrenadores y mi familia los JUGADORES, comemos de esto FUTBOL REAL.. pic.twitter.com/quok5Ktemy — 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗦 (@andressalastren) August 8, 2020

Romerito, entrenador del Atlético Sanluqueño, espera "que AFE defienda los intereses de todos los futbolistas del 'fútbol no profesional' ya que lo que propone la RFEF es inviable pues muchas familias y clubes dependen de ello. Es hora de repartir los derechos televisivos en todas las categorías".

Enrique Rivas, ex del Xerez DFC: "Espero que AFE haga todo lo posible porque las competiciones no profesionales empiecen en sus fechas previstas, hay mucha gente que vive de esto en estas categorías y por supuesto que habrá que adaptarse a todo lo que estamos viviendo, pero ¿suspenderlo hasta enero?".

Dani García, ex del San Fernando en el Rápido de Bouzas, pregunta: "¿Qué significa el 'no profesionales' cuando el 95% de los jugadores de Segunda B y muchísimos de Tercera vivimos a 700 km de nuestra casa, con los mismos horarios y mismas rutinas que jugadores de Segunda y Primera? En muchos casos solo cambia el salario! ¿Entonces ya no interesamos? 'Gracias' RFEF".

"La categoría 'no profesional', como nos llaman, vivimos de esto, necesitamos pan que llevar a casa como cualquier otro trabajador. Llevamos meses trabajando en la sombra con los pocos recursos que tenemos para llegar en las condiciones óptimas a la próxima temporada...", afirma el guardameta Julio Iricibar, del UCAM Murcia.

"Ya está bien de ver al fútbol de Segunda B como amateur. Seguridad Social 370.000 euros; IRPF 280.000 euros; 48 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y otros puestos indirectos. Si no se puede jugar por salud, no se juega, pero amateur no somos", clama Manuel Gómez Fontao Noly, presidente del San Fernando.

"Solo espero que la decisión que se tome esté a la altura de las miles de personas que nos dedicamos profesionalmente y de las miles que dependen directa e indirectamente. Somos sentimiento e industria", sentencia Raúl Garrido, entrenador del Olot.

"Muchas familias dependemos de esto. No existe el riesgo cero como hemos visto en Primera y Segunda, así que se deben tomar medidas y establecer protocolos, pero nunca parar la actividad", manifiesta Sascha, delantero de la Llagostera.

Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, quiere "creer que Rubiales defenderá a los clubes. Si no se juega hasta enero... suena muy mal. Hay clubes que pueden desaparecer si esto ocurre".

El jerezano Hugo Rodríguez, delantero del San Fernando, también es crítico: "Solo espero que la RFEF busque y agote todas las soluciones posibles para que la liga 'no profesional' (como nos llaman) se juegue en su debido tiempo. Ya nos comimos una decisión muy injusta hace unos meses dada la situación excepcional. Somos muchas familias que vivimos de esto, es nuestro trabajo, dejad de ningunearnos, no todo es Primera y Segunda División, salid de vuestra burbuja y mirad un poco por nosotros. Espero que AFE esta vez esté a la altura y nos defienda. Ya está bien".

José Ángel, medio centro del Villanovense, aboga por medidas drásticas: "Ahora queréis que estemos sin comer hasta enero, algunos llevan desde marzo sin ver un euro. Esto solo lo paramos con una huelga, compañero. Ya está bien de hacer de los futbolistas y de los clubes no profesionales unas marionetas y reíros de nosotros".

Gabi Ramos, defensa del San Fernando, pide una "solución justa ya. ¿No profesionales, RFEF? Lamentable la visión que tenéis sobre la Segunda División B, tenemos el mismo derecho de desempeñar nuestra profesión que los de superior categoría ya que nuestras vidas y las de nuestras familias dependen de ello".

El entrenador Manuel Crespo reflexiona: "El más profesional no es el que más cobra... Es el que mejor hace su trabajo. Cobrar menos no quiere decir que no seas profesional. Paren las irresponsabilidades, no el fútbol".

El fútbol base, también pendiente

Pero no solo el fútbol no profesional dependiente de la RFEF está expectante ante las decisiones que puedan tomarse mañana lunes en Madrid: el resto de categorías también porque la resolución va a afectar al inicio de todo el fútbol amateur, cantera incluida. Y si el fútbol base se paraliza, los clubes de cantera quedarían sin ingresos en un paréntesis peligroso para su supervivencia.

Y el retraso en el inicio de las competiciones no solo afectaría a futbolistas y entrenadores, porque el fútbol mueve a muchas más personas: personal auxiliar de los equipos -utilleros, fisioterapeutas, cuerpo médico, ayudantes-, empleados de los clubes en las oficinas y todos los negocios que se mueven alrededor del fútbol: hostelería, fabricantes de equipaciones...