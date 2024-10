Isco: "El equipo dejó de defender y de atacar y eso no puede ser"

El Xerez Toyota Nimauto dijo adiós al sueño de la Copa del Rey al caer en la segunda ronda contra el Social Energy de Alcalá en un partido que dominaba claramente por tres goles a cero a falta de 14 minutos. Los sevillanos jugaron toda la segunda parte con portero jugador, situación que el equipo de Isco Torres no supo contrarrestar, y tras una remontada en apenas tres minutos el partido se fue a la prórroga. La expulsión de Andresito a 16 segundos del final hizo que el Toyota afrontase el tiempo restante con tres jugadores de pista y a 9 segundos le caía el 3-4 obra de Buendía y la eliminación copera.

El técnico isleño del Toyota Nimauto apuntaba tras el encuentro que vio "una primera parte donde hemos dominado, hemos sido nosotros y el equipo ha ido a buscar la victoria", pero a raíz de la situación de cinco contra cuatro que planteó Alcalá "nos hemos ido del partido, el equipo ha dejado de jugar en ataque, pusimos portero jugador y no le sacamos fruto, los goles han ido cayendo y tenemos mucho que trabajar en eso".

De esta forma, Isco señalaba que "no me puedo ir contento con una derrota, le damos la enhorabuena al rival porque ha sido justo vencedor, el lance con la expulsión final es lo que nos ha lastrado, pero creo que sobre todo en la defensa del cinco contra cuatro no hemos sido nosotros. Como es lógico, queríamos pasar, este partido lo teníamos marcado. Hemos perdido la confianza y el sitio en la pista y hemos dejado de defender pero también de atacar y eso no puede pasar", reconocía el técnico, que piensa ya en liga y en la visita al Avanza Jaén este próximo sábado: "Tenemos una salida complicada pero la vamos a trabajar para hacer el mejor papel posible, lo que toca de aquí al sábado es trabajar y levantarnos".

José María Vidal, técnico del Social Energy. / Manuel Aranda

Por su parte, José María Vidal, técnico jerezano del Social Energy, resumía así el encuentro: "Creo que el Xerez ha sido superior a nosotros en la primera parte, en defensa a media pista lo teníamos controlado, pero el problema estuvo cuando nos recuperaban, nos montaban transiciones y estábamos sufriendo. El portero jugador lo usamos al final de la primera parte para parar un poco el partido y llegar vivos al descanso. Cuando nos meten el tercero nos tenemos que ir arriba, con tranquilidad y calma y hemos ido remontando. La expulsión de Andresito es clave en la prórroga, creo que estaba para nosotros, la suerte también juega porque se quedan con uno menos a 16 segundos del final y marcamos a 9".

De sue quipo lo que más le gustó fue que "hemos sido valientes, hace diez días nos pusimos 2-0 y empatamos, luego 4-3 y hoy lo mismo, hemos creído y competido, los dos quintetos, al que le tocaba defender y al que le tocaba atacar, creo que se ha visto un equipo que es valiente y va a por los partidos", finalizó.