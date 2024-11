"Las lesiones no nos han permitido hasta ahora entrenar con intensidad y eso se nota en la pista"

Isco Torres sufrió desde el banquillo pero pudo celebrar un nuevo triunfo del Xerez Toyota Nimauto, que superó con dificultad al Bujalance para recuperar la primera posición del Grupo 5 de la Segunda División. El técnico isleño apuntó tras el encuentro que "están siendo partidos cada semana a vida o muerte, el nivel de la competición a mí parecer ha subido con respecto al año pasado, sabíamos del potencial de este rival que no ha empezado bien la liga pero que cada semana va dando pasos adelante y sacar los tres puntos aunque haya sido con sufrimiento para nosotros es una gran victoria y tres puntos importantísimos".

El análisis del encuentro para Isco fue el siguiente: "Hemos podido ver que el equipo ha salido muy fuerte, marcando un ritmo alto, pero que las circunstancias no nos están permitiendo entrenar en el día a día a un ritmo fuerte, es verdad que la competición es muy larga y los momentos buenos llegarán más adelante, pero si queremos estar lo más alto posible tenemos que empezar ya a entrenar con más intensidad, que nos lo permitan las lesiones, ahora mismo parece que ya vamos en el buen camino. He echado en falta eso, ha habido muchos altibajos de ritmo y energía, cosa que el año pasado manteníamos muchos más minutos".

Y es que el Toyota ha arrastrado desde principios de liga las bajas de Tote, Joselito y Chano. Los dos primeros ya han reaparecido, no así el cierre. "Llevan dos semanas entrenando con el grupo, no al cien por cien, pero por lo menos no se están resintiendo de sus molestias y tiene que ir cogiendo mayor ritmo porque son dos jugadopres que son muy importantes para nuestro juego. A Chano le queda todavía un poco, va en progresión, lo ideal sería tenerlos a todos al cien por cien porque eso se nota luego en la pista los sábados".

Por último, el entrenador del Xerez Toyota Nimauto apuntaba que "es muy bueno tener una plantilla amplia para poder suplir las bajas tan importantes, el equipo en ese sentido lo ha hecho a la perfección, estamos primeros que es donde queríamos, pero con un sufrimiento enorme y hay que seguir así porque tampoco sirve de nada pensar en el futuro si no nos mantenemos ahí arriba, que es donde tenemos que estar".