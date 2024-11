El Xerez Toyota Nimauto sufre para doblegar al Bujalance y es de nuevo líder

Sufrimiento máximo del Xerez Toyota Nimauto con final feliz. El equipo de Isco Torres superó por tres goles a uno al Bujalance (el último a 30 segundos del final del encuentro) y se sitúa de nuevo al frente del Grupo 5 de Segunda División B gracias al empate de ElPozo de Murcia B en casa del filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Jerezanos y murcianos están empatados a 19 puntos junto al Avanza Jaén, tercero en discordia por peor golaveraje general.

Los azulinos no realizaron un buen partido, jugaron a ráfagas y a rachas, iniciaron bien y se adelantaron relativamente pronto, pero al equipo de Isco le falta todavía continuidad en su juego y chispa física. Las lesiones de Joselito, Tote y Chano han impedido que el equipo pueda realizar entrenamientos de alta intensidad en este período inicial de liga y eso se nota luego en la pista. Además, enfrente estaba un Bujalance que demostró en el 40x20 que tiene más fútbol sala del que atesora en la clasificación.

Como suele ser habitual, el Toyota arrancó el partido a velocidad de vértigo y a los 25 segundos Cristian Ramos ya había tenido que intervenir en un par de lanzamientos de Andresito y Álex Constantino. Los jerezanos realizaban una presión alta y Bujalance se atoraba en ataque, perdiendo muy rápido el balón. A los tres minutos se produjo una de esas jugadas que marcan un partido. El poste 'escupió' el disparo de Cristóbal y en la contra el Xerez hacía el 1-0 en un lanzamiento de Álex Constantino. La pelota, tras tocar en la base del palo izquierdo, se introdujo en la meta de Ramos.

A raíz del 1-0, el Toyota pasó a realizar un fútbol sala control sin mirar demasiado a la portería contraria. Joselu, a la media vuelta, estuvo cerca del segundo y el Bujalance estuvo a punto de empatar en un par de acciones que Juaqui resolvió bien, llegándose al descanso con el 1-0 que marcaba el electrónico desde el minuto 3.

La segunda mitad comenzó con un rival cordobés más decidido a ir a por el empate. Juaqui se erigió en salvador de su equipo con otras dos buenas intervenciones y Jaime Ramos no podía hacer subir el segundo al marcador en una buena oportunidad. El que no fallaba poco después (28') era Manu Orellana completando una contra de manual para instaurar el 2-0. Pero esta vez el equipo de Lolo Viños se metía de nuevo en el encuentro con el tanto de Eric (31'), remachando completamente solo en el segundo palo un centro que no se supo atajar.

Reaccionó Isco sacando portero jugador, pero la situación de cinco no le funcionó al Toyota, que perdía el balón rápido y se arriesgaba a un empate que estuvo a punto de llegar a cuatro minutos del final. Ahí apareció una mano milagrosa de Juaqui para evitar el 2-2. Los locales cometían su quinta falta acumulativa a dos minutos del final, Bujalance sacó portero jugador y quemó sus naves, pero se encontró con el tanto de Christian a 30 segundos del final que dejaba los tres puntos en Jerez y el liderato de la categoría.

