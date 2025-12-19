Isco: "Una victoria en Granada nos daría mucha moral"

El Xerez Toyota Nimauto tiene este sábado 20 de diciembre el último partido de 2025 desplazándose hasta Granada para medirse a un SIMA que es quinto a dos puntos de los jerezanos, terceros. De ahí la importancia del encuentro que cierra la primera vuelta del campeonato, aunque los de Isco tienen pendiente el aplazado contra Los Rosales del próximo 3 de enero.

El técnico apunta sobre el partido en Granada que "nos medimos a un Sima Granada que este año está haciendo una gran temporada. Ahora mismo ocupa la quinta plaza en la clasificación, una clasificación que como hemos podido ver en las últimas semanas, y a excepción de Mengibar, que sí que se ha destacado un poco en los puestos de cabeza, está muy muy igualada. Somos varios equipos los que ocupamos ahí plazas detrás de Mengibar y optando a estar metidos en el play-off, pero todos metidos en un puño".

Para el entrenador isleño, Granada es "un rival difícil que está este año haciendo las cosas muy bien, que sobre todo en casa se muestra muy fuerte y que tiene un gran poder ofensivo. Es uno de los equipos máximos goleadores de la categoría, así que hemos hablado durante la semana que tenemos que hacer un buen partido a nivel defensivo, tenemos que estar muy atentos, no cometer errores y de esa forma evidentemente nosotros tenemos nuestras opciones de ganar, porque tenemos también un equipo con un gran poder ofensivo. Así que yo creo que se puede ver un partido bonito en la pista de Sima Granada".

"Llevamos la baja de José Grimaldi, que sufrió una lesión de tobillo y a la espera de saber el alcance final, parece que sí va a estar por lo menos dos meses de baja. Es una pena, pero tenemos que hacer fuerza entre todos y suplir esta baja. En principio, los demás jugadores estarán todos disponibles, han entrenado bien durante la semana y la intención es esa, acabar el año con una victoria y teniendo en cuenta también que tenemos un partido aplazado, que se jugará el día 3 de enero, pues estos puntos nos pueden venir muy bien para intentar sacar puntos a equipos de más atrás. Una victoria nos daría mucha moral de cara al inicio de la segunda vuelta, que se presenta muy muy igualada y con varios equipos luchando por meterse en los puestos de play-off".