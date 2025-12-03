El IV Trail Montesierra La Teja del domingo alcanza los 503 participantes

El IV Trail Montesierra La Teja, que se celebra este domingo 7 de diciembre a partir de las 9:30 horas con salida y meta desde las instalaciones de Montesierra, ha sido presentado este miércoles por el delegado de Salud y Deportes, Tomás Sampalo, junto a la directora de Marketing de Montesierra, Loreto Martín, y el CEO de Runnink, Alejandro Pérez. La inscripción de esta prueba se ha cerrado tras alcanzar los 503 participantes en las tres modalidades, trail largo de 18 kilómetros, trail corto y senderismo de 10 kilómetros.

Tomás Sampalo ha expresado el agradecimiento a Montesierra por el patrocinio al deporte jerezano. "Es una empresa muy implicada en las cuestiones deportivas de la ciudad a la que estamos enormemente agradecidos, sin los patrocinadores sería absolutamente imposible poner en pie este tipo de eventos". El delegado ha recordado que "hace unos días presentamos el XXIX Trofeo Montesierra Tenis y Pádel, que se aplazó por la lluvia y se celebrará el próximo día 14 de diciembre al igual la carrera de los bomberos, que también organiza Runnink".

El responsable de Deportes ha definido el Trail Montesierra La Teja como uno de los eventos más consolidados en la ciudad. Otros de los aspectos resaltados por Tomás Sampalo han sido las novedades de la prueba. "Runnink es una empresa organizadora de vanguardia que este año presenta como novedad un trofeo interactivo NFC que permite al corredor conocer su tiempo y descargase datos como el diploma acercando el móvil o tablet".

Loreto Martín ha manifestado que a Montesierra le gusta colaborar y apoyar el deporte de la ciudad. “Es la mejor manera de estar con los jerezanos”, ha señalado. También ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento “porque siempre está ahí para apoyar”. Y sobe Runnink ha subrayado que desde hace cuatro años están organizando esta carrera y "lo hacen muy bien y con innovación". Sobre la prueba ha confesado que esta carrera "nos gusta mucho porque parte de nuestra base, que es La Teja. Estamos allí desde hace 40 años, además le da vida a esa zona de la ciudad". Por último ha felicitado a los participantes de Jerez, de la provincia y de otras provincias porque "la inscripción ha sido un éxito".

Alejandro Pérez ha definido la prueba como "bonita, exigente, y asequible". De hecho, "puede participar y disfrutar la gente novel, pero a la vez es muy exigente para los corredores que quieran ganar el premio que concede Montesierra; si vas a competir es dura", ha explicado.

Respecto a los trofeos interactivos, los ganadores podrán conocer sus datos. "Este método hace que al final el trofeo no sea una pieza olvidada en el armario porque siempre se podrá acceder a los datos. Es una forma de darle vida a la carrera más allá del evento". Los participantes recibirán una camiseta y medalla finish.

Sobre el recorrido, la salida y meta será en Montesierra desde donde los participantes cogerán el camino de La Teja hacia Lomopardo. Si se participa en la distancia de 10 kilómetros se gira para volver a Montesierra a la altura del vivero. Si se corren los 18 kilómetros el corredor hace un bucle antes de Lomopardo para buscar Estella del Marqués e iniciar el camino de vuelta a Montesierra