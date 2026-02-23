Javi Motos, décimo técnico destituido esta temporada en el Grupo 4 de Xerez CD y Xerez DFC

La derrota de la UD Melilla frente al Real Jaén -con un golazo de Mario desde el centro del campo- ha provocado la destitución en el cargo de Javi Motos, entrenador que llegó al banquillo norteafricano en la novena jornada tras el despido de Alberto Cifuentes. Miguel Rivera, exentrenador de la Balona y del propio Melilla, se hace cargo del equipo hasta final de temporada y será el tercer técnico de los melillenses esta temporada.

"La Unión Deportiva Melilla comunica la destitución de Javi Motos como entrenador del primer equipo. El técnico azulino llegó al banquillo azulino el pasado mes de octubre, dirigiendo al equipo en catorce partidos oficiales con un balance global de tres victorias, siete empates y cuatro derrotas. El club también informa que tampoco continuará Juan Nicolás como segundo técnico azulino. El club quiere expresar su agradecimiento tanto a Javi Motos como a Juan Nicolás por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo y les deseamos el mayor de los éxitos en sus proyectos, tanto personales como profesionales", ha sido el comunicado con el que el Melilla ha despedido a su ya exentrenador.

Y a rey muerto, rey puesto: "La U.D. Melilla comunica que Miguel Rivera será nuevo entrenador del primer equipo azulino hasta final de temporada. El técnico malagueño inicia así su tercera etapa al frente del banquillo del conjunto azulino con la misión de salvar al equipo. Rivera, uno de los nombres más queridos en la historia reciente del club, es el artífice del ascenso a Primera Federación, el mayor hito deportivo de la entidad en los últimos años. Su conocimiento del club, del vestuario y de lo que significa defender estos colores lo convierten en la apuesta ideal para afrontar el tramo decisivo de la temporada. Además, Miguel Rivera ya sabe lo que es llegar al club en una situación complicada, como ya hizo en la temporada 2022/23, donde consiguió salvar al equipo en las últimas jornadas".

Una silla eléctrica

Javi Motos se ha convertido en el décimo técnico destituido esta temporada en el Grupo 4 de Segunda RFEF. El primero en caer fue Mikel Llorente en el Estepona, siendo sustituido por Xavi Molist, quien a su vez también perdía el cargo, estando actualmente en el banquillo malagueño Manolo Sánchez. Antonio Fernández (Xerez DFC) y Alberto Cifuentes (Melilla) fueron lo siguientes y a partir de ahí hubo una cascada de destituciones: Alberto Lasarte (Almería B), Pedro Díaz (Linares), Iván Martínez (Yeclano), Cisqui (Extremadura) y Pedro Morilla (Recreativo). Además, Juan Francisco Funes pasó del banquillo del filial del Málaga al primer equipo.

Por contra, mantienen sus cargos desde principio de temporada Adrián Hernández 'Patiyoso' (Águilas), Germán Crespo (UCAM Murcia), Diego Galiano (Xerez CD), Checa (Deportiva Minera), Sebas López (Lorca Deportiva), Manolo Herrero (Real Jaén), Lolo Rosano (Antoniano), José Miguel Campos (La Unión Atlético) y Álvaro Cejudo (Puente Genil), si bien alguno se encuentra ya en la cuerda floja.