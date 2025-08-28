Javier Galán Jr., del CTM Jerez, a por todas en la Euro MiniChamp's U13 2025

Javi Galán Jr., palista del CTM Jerez, encuentra en estos momentos en la concentración de Eurotalents con los mejores jugadores de Europa de su categoría y con la extraordinaria aportación de selecciones como Japón, Nueva Zelanda y Australia. Esta semana de concentración es la primera que suma con la beca conseguida el verano pasado en Riga y que le llevará a Rumanía a finales de octubre para la segunda concentración.

Galán este viernes se trasladará al Pabellón Nelson Mandela de la ciudad francesa de Schiltigheim para la disputa hasta el domingo 31 de agosto, por cuarto año consecutivo, de la Euro Mini Champ's 2025, evento clave a nivel europeo U13, en el cual buscará colarse entre los mejores jugadores europeos. En dicho torneo participarán 128 palistas y Javier aspira a finalizar entre los 32 mejores del torneo.

El jerezano llega a esta competición después de lograr la pasada semana dos medallas en el Riga Open de las JOOLA Europe Youth Series, la de oro en la modalidad de equipos mixtos U13 acompañado por Alexander Malov, Celia Valpuesta y Aina Casanovas y la de plata en dobles donde formando pareja con Sasha Malov.