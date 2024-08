Javier Guillén se compromete a que la carrera vuelva a Jerez "lo antes posible"

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, ha bromeado antes de dar el banderazo de salida a la sexta etapa desde Jerez con la insistencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo, "que no me va a dejar dar la salida hasta que no le prometa que volvemos". Guillén ha querido destacar "en una etapa como esta la extraordinaria colaboración público-privada que existe. No podríamos hacer lo que hacemos sin el apoyo de las instituciones y tampoco sin el apoyo de los patrocinadores".

"Para mí -sostuvo-, que esté el gobierno de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez es la mayor manifestación de que juntos podemos hacer muchas cosas. Si a eso le sumamos esta etapa, que no es ni más ni menos que un homenaje a nuestros patrocinadores, los que sostienen el ciclismo, creo que tenemos algo muy completo".

El director de la Vuelta añadió que "estar en Jerez nos evoca unos grandísimos recuerdos, estamos en una ciudad a la que teníamos muchas ganas de volver, por eso agradezco el empeño de la alcaldesa, no sé si podremos dar la salida porque hasta que no le prometa que volvemos no me dejará ir. Procuraré comprometerme lo antes posible y también debo decir que es un etapón, una etapa de estrategias, de sube y baja, que es del gusto de los aficionados y que une dos provincias de una de las tierras que mejor sabe acoger al ciclismo como es Andalucía. Deseando empezar y deseando volver".