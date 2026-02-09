Jerez acoge este viernes un partido para conmemorar el primer encuentro de fútbol del que se tiene noticia en España: 1869

La instalación deportiva de La Canaleja acogerá el próximo viernes 13 de febrero, a las 11.30 horas, un partido de fútbol que conmemorará el 157 aniversario del primer partido de fútbol disputado en España, que se celebró en Jerez el 13 de febrero de 1869. El encuentro está organizado por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez. Gracias a la investigación del vicedecano Rafael Cano, se sabe que ese primer partido de fútbol disputado en España tuvo Jerez como escenario.

El delegado de Deportes y Salud, Tomás Sampalo, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz, José Antonio López, y el vicedecano Rafael Cano han presentado este partido que jugarán una selección de futbolistas legendarios compuesta por 18 jugadores con trayectoria en Primera División y Segunda División como Selu Zaldívar (actual director deportivo del Jerez Industrial), Julio Pineda, Jesús Mendoza o Bruno Herrero (actual entrenador del Racing Portuense) contra una selección de alumnos de Jerez Cuna del Fútbol de la UCA.

Una noticia de la gaceta Gibraltar Chronicle del 22 de febrero de 1869 informa que se jugó el 13 de febrero de ese año un partido de cricket entre el Jerez Cricket Club y los Oficcers of HMS Endymion (Buque de Su Majestad) pero también durante esa misma jornada deportiva tuvo lugar un partido de fútbol que ganaron los marineros ingleses por un gol a cero. “Estamos sorprendidos por este hallazgo documental, ya que revela que el primer partido de fútbol que se jugó en España fue en Jerez, una noticia con un cariz romántico precioso", confesaba el delegado de Deportes y Salud.

José Antonio López ha explicado que el funcionamiento académico de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz ha permitido el hallazgo. “Tenemos una línea de investigación que es el márketing deportivo que encabeza Rafael Cano. Creemos que el alumnado debe salir formado no solo desde el punto de vista científico sino también que sea capaz de coordinar, trabajar y desarrollar actividades culturales, de organizar eventos”. En base a estas dos fuentes, la línea de formación y la de investigación “el profesor Rafael Cano descubrió que en Jerez se jugó el primer partido de fútbol, por eso nuestra liga se llama Jerez cuna del fútbol”, ha recordado.

Rafael Cano ha reconocido que cuando descubrió el documento quedó impactado. “Estábamos buscando documentos de toda España de la cuna del fútbol de Jerez, de Tarragona, Vigo, Linares, de Sevilla, Huelva, Minas de Río Tinto, de muchos sitios y salió Jerez. Encontrar este documento fue un gran subidón. Este documento está en la Biblioteca Nacional de España. Si se accede a la biblioteca digital se puede ver este documento de 1869”, ha señalado el profesor investigador. Rafael Cano ha recordado que en ese momento (1869) existía el Jerez Cricket Club que disputaba sus partidos de cricket y otros deportes. En Cádiz desembarcó un barco de la marina inglesa, quedaron para jugar y de aquel 13 de febrero de 1869 existe un documento que informa que se jugó el partido de fútbol”, ha informado.