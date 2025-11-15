El Jerez Industrial pretende aprovechar su inercia fuera ante un Tarifa con tres derrotas seguidas

La primera Andaluza de Cádiz ha cumplido ya su primer tercio de liga y este domingo los tres equipos jerezanos de la competición afrontan atractivos encuentros, en los que hay mucho en juego. El Guadalcacín abrirá la jornada decimoprimera en el Fernández Marchán (12:00) contra el Barbate y Jerez Industrial y Xerez DFC B jugarán por la tarde a la misma hora, las 16:30, pero el cuadro blanquiazul en Tarifa y el filial en La Granja contra el líder Rayo Sanluqueño.

El Jerez Industrial, sexto con 15 puntos, encara su cita en el Antonio López Púa con ilusión y el firme propósito de mantener lejos del Pedro Garrido los registros que no está siendo capaz de lograr como local. La pasada jornada plantó cara al líder Rayo Sanluqueño, pero volvió a perder (0-2) como anfitrión y sigue sin vencer. Ha sumado solo tres puntos gracias a tres empates en las cinco citas que ha disputado y es el segundo peor conjunto del grupo en ese apartado. Por contra, los de Nono Prado han cosechado una docena de puntos fuera y es la segunda mejor escuadra tras el líder, que ha hecho un pleno, quince de quince.

Los industrialistas, que aspiran a dar un saltito en la tabla para no alejarse demasiado de los puestos altos, quieren aprovechar su potencial a domicilio y la mala dinámica de un Tarifa que es cuarto, con un punto más que su rival (16), y que encadena tres derrotas consecutivas frente a Barbate, Rota y Chiclana B.

Dani Andrades, sancionado con cinco partidos y aviso al club

De todos modos, la derrota ante el líder dejó en el Jerez Industrial secuelas importantes. El club ha recibido una advertencia por parte de Competición en base al Artículo 73, ya que Dani Andrades, expulsado con roja directa en el minuto 74, ha sido castigado con cinco partidos, uno por menospreciar al árbitro, árbitro asistente, dirigentes o autoridades deportivas y cuatro por insulto al árbitro una vez expulsado. El Artículo 73 destalla que "serán sancionados con la pérdida de un punto, de los obtenidos en su clasificación, los equipos de los clubes cuyos jugadores, técnicos entrenadores, directivos, delegados y restantes personas al mismo vinculadas por cualquier relación, hayan sido sancionados, en tres diversas ocasiones por faltas graves o muy graves, que consistan en acciones violentas, racistas, xenófobas, sexistas, homófobas o contra un menor, que conlleven suspensión de cuatro a siete partidos, inhabilitación de uno a dos meses, clausura del terreno de juego por un partido, pérdida del encuentro, o multa al club visitante por incidentes graves o muy graves".

A su compañero Selu Olmo le ha caído uno por "menospreciar al árbitro, árbitro asistente, dirigentes o autoridades deportivas" y otro al entrenador Nono Prado, que también vio la roja directa (80') por el mismo motivo. El Tarifa, por su parte, igualmente contará con ausencias por sanción. Se pierden este compromiso José Carlos, Rubén Cárdenas y Jorge Maristany.

La cita es muy importante para los blanquiazules y el club ha puesto a disposición de los aficionados billetes de autocar a diez euros para que acompañen al equipo y los futbolistas se sientan arropados desde la grada.

El filial, contra el líder

El filial del Xerez DFC, por su parte, tiene una dura papeleta que solventar ante el imparable Rayo de Paco Peña, que tiene 28 puntos, marcha invicto con nueve victorias y un empate, ha encajado únicamente un gol y anotado veintiuno. Los de Francis frenaron la pasada jornada en el Virgen del Carmen contra el colista Puerto Real (0-2) su mala dinámica, que les había conducido a encadenar seis partidos sin ganar, con dos igualadas y cuatro derrotas.

Fuera de los puestos de descenso con once puntos (13º) -bajan dos y el límite lo marca el Guadiaro con media docena de unidades-, los xerecistas necesitan mejorar sus prestaciones para no complicarse y seguir con su proceso de formación de futbolistas para el primer equipo. No podrá disputar este compromiso Fran Vázquez, castigado con un encuentro.

El Guada retoma la liga

Mientras, el Guadalcacín, que la pasada jornada no disputó su encuentro ante el Algaida en el Doro Stadium y lo hará el próximo 4 de diciembre (19:30) tras encajar un inesperado revés en el Fernández Marchán contra el Guadiaro (2-3), que llegaba en descenso, hace de anfitrión en la matinal de este domingo al Barbate, otro conjunto de la zona baja con 11 puntos y que se está mostrando muy irregular.

Los de David Navarro, quintos con un partido menos igualados con el Tarifa (16) y que hasta su última derrota acumulaban cinco jornadas sin perder (cuatro triunfos y unas tablas), tienen una nueva oportunidad para presentar sus credenciales como serio aspirante a pelear por el play-off de ascenso.