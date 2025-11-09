El Jerez Industrial no puede con un sólido líder (0-2)

Mucho líder. El Rayo Sanluqueño no ha permitido al Jerez Industrial dar la sorpresa y se ha llevado los tres puntos del Pedro Garrido al vencer por 0-2 en un partido muy serio, que ya dejó prácticamente visto para sentencia al final del primer acto con sus dos dianas. Los de Paco Peña continúan con paso firme y demostrando un gran nivel y los de Nono Prado, a pesar de estar bien plantados y de disponer de las ocasiones más claras, no pudieron hacer nada frente a un buen equipo, con experiencia, muy ordenado en defensa y letal arriba, ya que supo rentabilizar sus oportunidades. El cuadro saluqueño sigue invicto y manda en la tabla con 28 puntos, por los 24 que atesora el Arcos, que tampoco ha perdido todavía. Los jerezanos son ahora sextos con 15 puntos y no rompen su mala racha como locales -no han sumado de tres-, pero hay encuentros aplazados de esta jornada que se deben disputar.

Los anfitriones saltaron al verde con un once formado por Portela, Heri, Manu Jiménez, Joselito Zambrano, Benítez, Juanjo, Dani Castro, Manu Rojas, Pedro, Juan Carlos y Salvi y Paco Peña se decantaba por Jairo, David Llera, Eloy Montaño, Jose Roldán, Dani Jurado, Iván Romero, Adrián Molina, Toni, Juan Maza, Rober Ruiz y Chuliqui.

El conjunto blanquiazul entró con ganas y al partido, pero el Rayo, al cuarto de hora, abrió la lata con un gol de Jose Roldán para marcar territorio, aunque fue muy protestado. El tanto no cambió el guion de partido de los visitantes, pero metía presión a los industrialistas, que se lo intentaban poner difícil. Y, justo antes del descanso, nuevo gol de los llamados psicológicos. Rober Ruiz hizo el 0-2 en un penalti claro para aumentar la ventaja.

Tras el paso por vestuarios, el Jerez Industrial puso toda la carne en el asador, nuevamente buscaba el portal de Jairo. En el minuto 65, Rubén Vargas, árbitro del choque, le anuló un gol por fuera de juego en una decisión que enfadó muchísimo a la grada, ya que el tanto hubiese servido para meterle en el partido. El crono avanzaba, con un cuadro local que lo intentaba, pero que no lo tenía fácil y que, además, tampoco tenía fortuna, que en los últimos minutos mandó un balón al poste.

En los prolegómenos del encuentro fue homenajeado Proyecto Hombre por su labor gran labor social y Luis Bononato, presidente de la asociación en Jerez, recibió una placa de menos de los dirigentes de la entidad, con el mandatario blanquiazul Rubén González al frente.

Luis Bononato, presidente de Poryecto Hombre, recibió una placa de manos de los dirigentes industrialistas. / Jerez Industrial CF

Respiro para el filial

Mientras, en la matinal de este domingo, el Xerez DFC B ha puesto fin a una dinámica negativa que duraba ya seis jornadas, en las que había encadena cuatro derrotas, tres consecutivas, y dos empates. Los de Francis se han impuesto 0-2 al colista Puerto Real, que ha perdido todos sus compromisos, con goles de Fran Vázquez al final del primer tiempo (43') y del delantero Dani Torres ya en los últimos compases del choque (90').

Los azulinos, muy necesitados de puntos, sufrieron por momentos, pero fueron capaces de quedarse con una victoria balsámica, que les coloca con once unidades en la 13ª plaza, igualados con la UD Algaida, que tiene un partido menos, el aplazado con el Guadalcacín que se disputa el próximo 4 de diciembre, y el Guadiaro y la próxima semana tienen un duro reto en casa ante el líder, el Rayo Sanluqueño.