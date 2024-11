El Jerez Industrial se deja dos puntos en Barbate (2-2)

Once del Jerez Industrial en Barbate en el primer partido de Mena al frente del equipo.

El terremoto que se ha vivido esta semana en el Jerez Industrial no se ha cerrado con calma total. La marcha del director deportivo Alberto Orellana y del técnico Bruno Herrero ha llevado emparejada la llegada de José Manuel Mena al banquillo y la despedida por el momento de jugadores importantes, que ni han acudido a los últimos entrenamientos ni, lógicamente, al partido de este domingo en Barbate. Kevin, Josema, Iván Olmo, Jon Erik, López o Quintero han sido bajas.

Con tantas ausencias notables, el nuevo entrenador intentó configurar el once más competitivo posible y su equipo no pudo pasar del empate a dos en un partido trabado, con muchas faltas y en las que las acciones a balón parado tomaron importancia. Los locales se adelantaron con una diana de Gomar al cuarto de hora, puso las tablas el ariete Dani Herrera sólo dos minutos más tarde y Juan Chaves hizo el 1-2 en el 37'. En la recta final de la segunda mitad, ya los blanquiazules no aguantaron y el cuadro jandeño, con un gol con un golpe de fortuna de Adrián Obregón, puso la igualada.

Novedades

El Industrial salió con novedades -Portela, Selu, Reyes, Rafa, Juan Chaves, Aarón, Dani Herrera, Manu Rojas, Jesús Serrano, Dani y Juan Lu- para plantar cara a un cuadro local que sabe sacar partido a su campo. El juego en los compases iniciales era plano, con muchas interrupciones, muchas faltas y con los locales dominando un poco más.

La primera opción fue para el cuadro blanquiazul en una jugada ensayada, en la que un balón desde la banda de Juan Chaves para Manu Rojas terminó con una buena intervención del meta local para mandar la pelota a saque de esquina, pero el primer en marcar fue el Barbate. Gomar, en el minuto 15, en un barullo dentro del área le picó la pelota a Portela tras un saque de banda que sus compañeros colgaron. 0-1.

Lo mejor fue la reacción del Jerez Industrial, que no se hizo esperar. Dani Herrera, de cabeza, puso las tablas sólo dos minutos más tarde después de un buen centro de Juan Lu desde la derecha. 1-1. Minuto 17. Tras el gol, el cuadro jerezano se entonó y Dani Herrera estuvo a punto de hacer el 1-2 con un gran lanzamiento lejano, pero el meta loca lo evitó.

A base de arreones, los de Mena fueron capaces de hacer daño a un adversario rocoso nuevamente en el minuto 37. Otra diana de cabeza tras otro centro de Juan Lu. En esta oportunidad fue Juan Chaves el blanquiazul que mandó el balón a dentro. 1-2. Lo más complicado estaba hecho, pero restaba un mundo. El colegiado descontó cuatro minutos en el primer acto.

El Barbate aprieta

Tras el paso por vestuarios, el Barbate salió más fuerte y casi logra el empate en una acción en la que la defensa visitante estuvo a punto de anotar en propia puerta en una indecisión entre Serrano y el meta Portela. El balón terminó en córner y el portero se tuvo que emplear a fondo para evitar un gol olímpico. Los locales, aunque sin hacer sufrir demasiado al Industrial, llevaba el mando del partido ante un rival que se defendía con orden.

Juan Chaves, de los mejores blanquiazules sobre el verde, tuvo una gran ocasión, pero fue el Barbate nuevamente la escuadra que acabó anotando con una dosis de fortuna. Un tiro lejano pegó en el palo y lo recogió atento y bien colocado Adrián Obregón. 2-2. Minuto 72.

Restaba un cuarto de hora para el final y Jerez Industrial tenía que apretar si quería sumar de tres y no perder la segunda plaza con unos barbateños que lo intentaban, especialmente a balón parado. Dani Herrera la tuvo en el 87', pero su disparo flojo lo detuvo el portero local. Ya no hub tiempo para más. El cuadro jerezano suma 18 puntos y es segundo, aunque tiene que esperar al resultado que logre la Roteña ante el Ciudad de Cádiz, y el líder sigue siendo el Rota con 22 unidades tras golear 4-1 al Puerto Real.

Justa victoria del Guada

Mientras, el Guadalcacín cortó la excelente dinámica del Chipiona, que se presentaba en el Fernández Marchán con cuatro jornadas sin perder. Los de David Navarro, en un partido completo, han superado a los de Álvaro Zarazaga por 3-0 con goles de César (20'), Miguel Alonso (45') y de Mariscal en los minutos finales (86').

El Guada suma 14 puntos y se ha colocado sexto a falta de algunos resultados de la jornada y el Chipiona se queda con nueve coqueteando con los puestos de descenso.