El Jerez Industrial hace oficial la salida de Bruno tras el adiós de Orellana y firma a Mena

Jerez/El Jerez Industrial ha hecho oficial que Bruno Herrero deja de ser entrenador del primer equipo tras la marcha del director deportivo Alberto Orellana y horas después ha anunciado el regreso de José Manuel Mena al banquillo para ocupar el puesto de Herrero.

El club, a través de un escueto comunicado, ha explicado que "Bruno Herrero y el cuerpo técnico se desvinculan de la disciplina del Jerez Industrial CF tras un acuerdo entre ambas partes. Agradecer tanto a Bruno como al cuerpo técnico el trabajo realizado el tiempo que ha estado en el club y desearles éxitos en el futuro".

Y luego ha anunciado que José Manuel Mena, se convierte en nuevo inquilino del banquillo, un puesto que ya ocupó en los cursos 15/16 y 12/34. La entidad le ha dado la bienvenida y le invita a ir "a por todas, míster!". El jerezano lleva una temporada sin entrenar y durante los ejercicios 21/22 y 22/23 estuvo al frente de la Lebrijana en División de Honor.

Decisiones complicadas

En una semana, el cuadro blanquiazul, segundo clasificado en el grupo de Cádiz de Primera Andaluza, máximo anotador del grupo y con solo una derrota, ha pasado de ser una balsa de aceite a convertirse en un volcán tras no permitir la directiva de la entidad al director deportivo compaginar su cargo con el de entrenador del Sherry Atlético, conjunto del Grupo 1 de la Tercera Andaluza. El director deportivo tenía la intención de compaginar sus labores, pero el club se negó y el entrenador comunicó a la directiva que si Orellana se marchaba por ese motivo, él seguiría sus pasos. Dicho y hecho. Lo grave es que también hay bastantes jugadores que tienen claro no seguir tras la salida de los máximos responsables de la parcela deportiva del equipo y algunos ya no han acudido a los entrenamientos esta semana.

Orellana y Bruno Herrero llegaron al Industrial la pasada campaña y el equipo se quedó a un paso del salto a División de Honor. Tras finalizar tercero la liga, no superó la primera ronda de la fase de ascenso ante el Balón de Cádiz, que terminó ascendiendo y ahora han visto frenado el crecimiento del proyecto.

Bruno Herrero y Alberto Orellana, en una rueda de prensa.

Orellana, afectado

El director deportivo ha explicado que "no me lo esperaba, todo ha sido muy rápido, pero me marcho con la cabeza alta y la conciencia tranquila. De hecho, la semana pasada ya me habían dicho que no me iban a permitir compaginar los trabajos, que querían exclusividad, y realicé todo lo que hago siempre. Los jugadores ya sabían lo que pasaba y estaban preocupados".

Bajo su punto de vista, "entrenar a un equipo de Tercera Andaluza, que lo hace a las nueve de la noche, y la dirección deportiva del Industrial no es incompatible. Nosotros entrenábamos a las seis y Bruno me tenía a su disposición para todo lo que le hacía falta. Creo que hasta nos hubiese venido bien porque esta categoría no la controlo tanto como las superiores, pero ellos no lo ven así y ya está".

Alberto se marcha triste y lamenta el tema de Bruno. "Me reuní con él como entrenador y me he despedido de él como un amigo. Hemos trabajado muy cómodos juntos y creo que se estaban haciendo muy bien las cosas. Hemos formado un gran grupo y la plantilla era una familia".

Bruno, incrédulo y fastidiado

Por su parte, Bruno se expresa en términos parecidos a los de Orellana. "Cuando Alberto me comentó lo que pasaba, le dije a la directiva que no era cuestión de tomar una decisión tan drástica en cuestión de días. Alberto para mí no era sólo el director deportivo, era un integrante del cuerpo técnico más, lo compartía todo con él. Me reuní con los directivos y les comenté que si él no seguía, yo me iba con él. Creo que no han valorado el peso de Alberto en club, lo da todo y le dedicaba muchas horas. Me contestaron que lo iban a estudiar y después del partido del domingo ya me confirmaron lo que había. Todo no es tan fácil. Con argumentos, intenté convencerles, pero no ha sido posible, no han cambiado de opinión y me voy con él. Dicen que el club está por encima de todo y, por eso mismo, creo que deberían de haberlo aceptado. Es más, hasta les dije que era cuestión de probar y que si veíamos que Alberto no funcionaba como antes, pues entonces se cambiaba".

El técnico también se marcha "con la cabeza alta, la conciencia tranquilla y orgulloso del grupo que tenemos, que es acojonante. Los chavales hacen un gran trabajo y, personalmente, tengo que decir que estaba disfrutando muchísimo. Es una pena. Es su opinión y no me meto, pero estoy fastidiado por los jugadores".

Varios futbolistas, por su parte, también siguen firmes en la decisión de abandonar la entidad. Mantuvieron una primera reunión con la directiva para exponerle que estaban con el director deportivo y el entrenador y que si daban el paso, se marcharían. La directiva se mostró tajante y siguió adelante con su postura. Ahora, Mena tiene el complicado reto de convencerles para que sigan.