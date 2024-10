El Jerez Industrial golea al Ciudad de Cádiz y regresa a la segunda posición

El Jerez Industrial ha goleado (4-0) al Ciudad de Cádiz, recuperado la senda de la victoria y la segunda posición aprovechando la derrota del CD Rota en el José del Cuvillo contra el Racing Portuense. La Roteña, que ha ganado al CD Guadalcacín, se mantiene al frente de la Primera Andaluza de Cádiz con 16 puntos tras las seis primeras jornadas y es el único equipo que se mantiene invicto.

Los de Bruno Herrero afrontaban el choque contra los capitalinos tras caer en Rota 2-0 la semana anterior en el peor partido de lo que se lleva de temporada. Así que los blanquiazules tenían ganas de resarcirse del tropiezo a pesar de contar con las bajas de Manu Rojas, Pedro o el portero Samu. Sin embargo, el Ciudad de Cádiz no ha sido rival para un Industrial que desde el principio ha decantado el partido a su favor.

Bruno apostó por Portela en la portería, además de López, Kevin, Dani Herrea, Alberto, Serrano, Chaves, Josema, Juanlu, Iván y Reyes. Sin embargo, fue el Ciudad de Cádiz el que pudo adelantarse a los tres minutos de partido en un mano a mano entre Fran Cepero y Portela, evitando el meta industrialista el 0-1. Reclamaba penalti Dani Herrera en una acción que fue el preludio del 1-0 tras un centro de Juanlu desde la banda derecha que remataba Josema al fondo de la portería.

El tanto afectó al Ciudad de Cádiz, que encajaba el segundo a los 25 minutos, obra de Alberto Fernández aprovechando un balón al área de Reyes. Y justo antes del descanso, los locales sentenciaban el encuentro, cómo no con la rúbrica de Dani Herrera, que marcaba a placer tras recoger un rechace del palo en un disparo de Iván Olmo.

Con el 3-0, el Jerez Industrial se tomó con más calma la segunda mitad ante un rival que hacía lo que podía para no encajar más goles. No obstante, Iván Olmo hacía el cuarto de la tarde entrando por la banda dereccha, plantándose ante el meta gaditano y batiéndole por bajo. Bruno introdujo a los juveniles Juanan, Víctor y Zeus para acabar el partido y el primero estuvo cerca de firmar la 'manita', pero no acertaba con la meta visitante. Hubo tiempo hasta para el debut del meta del sénior B Alejandro, que jugaba los últimos minutos sin tener que intervenir.