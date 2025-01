Jerez Industrial-Guadalcacín, atractivo derbi en el Pedro Garrido

Vuelve el fútbol al Pedro Garrido tras la resiembra. El Jerez Industrial recibe al Guadalcacín este domingo (12:00) en un atractivo derbi, en el que los blanquiazules no deben fallar de cara a mantener intactas sus aspiraciones de terminar primero en esta Primera Andaluza para pelear luego por el ascenso a División de Honor.

La derrota de la pasada jornada en casa del colista el Algeciras B, que era la primera de la segunda vuelta por 1-0, dejó tocados a los futbolistas, pero con el paso de los días, el técnico José Manuel Mena ha logrado que sus jugadores recuperen las buenas sensaciones y la moral y lleguen en perfectas condiciones a esta complicada cita matinal.

La jornada 18ª se presenta de lo más atractiva a todos los niveles, ya que, al margen del envite entre las dos escuadras jerezanas, hay enfrentamientos directos y los primeros puestos de la tabla pueden dar un vuelco. El líder Racing Portuense (34 puntos) recibe al colista Algeciras B; el Rota, segundo (31) visita en Antonio Gallardo del Arcos, quinto (28); la Roteña, cuarta (28) hace de anfitriona al Guadiaro, séptimo (26); y, además, el Trebujena, sexto (28) juega en Barbate. Muchos equipos en un pañuelo. La pasada jornada se produjeron resultados extraños y todo puede suceder.

El Industrial afronta el partido con importantes bajas en ataque y no podrá contar nuevamente con su máximo goleador Dani Herrera y tampoco estarán Josema ni Legupín, mientras que sí vuelve Caballero tras cumplir un partido de castigo por acumulación de amonestaciones. Además, Mena cuenta con un nuevo jugador en sus filas, Dani Ferreras, un mediocentro de Espera, de 22 años, que procede de la UD Algaida y que destaca por su juego asociativo, control de balón y pase.

Mena, sin confianzas

El preparador blanquiazul, tras la derrota en Algeciras, subraya que "la semana de trabajo ha sido bastante buena, estoy muy contento con los futbolistas, el equipo ha entrenado con mucha intensidad, con carácter y su actitud es impecable, en ese sentido no podemos reprocharles nada".

Mena conoce perfectamente al rival y sabe lo complicadas que le va a poner las cosas. "El Guadalcacín es un equipo muy difícil, no está en su mejor momento, pero nos conoce perfectamente y nos va a dar guerra. Tendremos que trabajar mucho, poner los cinco sentidos en el verde, salir enchufados y al doscientos por cien si queremos quedarnos con los tres puntos. Tienen sus armas, también cuentan con un equipo bastarte bueno y joven y todos los rivales se motivan contra nosotros".

Por último, para contar con un plus extra, pide el apoyo de la afición en este compromiso. "Me gustaría ver la grada llena de industrialistas, volvemos a casa después de la resiembra y de jugar varios partidos en Chapín y les necesitamos, necesitamos que nos animen y que estén a muerte con los chavales. Estamos ante una oportunidad importante, que no podemos dejar pasar, y su respaldo es vital".

El Guada, sin complejos

Mientras, el Guadalcacín de David Navarro se presentará en el Pedro Garrido en la 12ª plaza con 20 puntos, cerca de la zona de descenso pero aún con un colchoncito que le concede tranquilidad relativa. El descenso lo marca el Chipiona con cuatro puntos menos. La pasada jornada hizo tablas en el Fernández Marchán ante el Barbate, pero su dinámica no es nada positiva, ya que encadena siete jornadas sin vencer, en las que ha encajado cuatro derrotas y tres igualadas. No vence desde que se impuso en El Picacho a La Algaida por 3-4 en el descuento el pasado 17 de noviembre de 2024.