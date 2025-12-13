Jerez Industrial-Guadalcacín: el derbi que nadie quiere perder

El Estadio Pedro Garrido, con un césped en pésimas condiciones, está listo para albergar este domingo (17:00) uno de los encuentros más atractivos de la 14ª jornada de la Primera Andaluza de Cádiz, que regresas tras el parón por el Puente. Frente a frente, Jerez Industrial y CD Guadalcacín en un derbi local marcado por los contrastes.

Los de Nono Prado viven inmersos en su peor pesadilla desde que arrancó la competición ante su afición, ya que han disputado seis partidos como anfitriones y no conocen el triunfo (cuatro empates y dos derrotas), una losa que amenaza de forma seria sus opciones de pelear al final de liga por el play-off de ascenso.

El conjunto pedáneo, por su parte, aterriza en 'El Chicle' en un buen momento, instalado cómodamente en los puestos que permiten pelear por el salto de categoría (cuarto con 24 puntos) y con la moral por las nubes tras recuperar con resultados satisfactorios en los últimos días los dos partidos que tenía pendientes. Empató ante el Algaida en el Doro Stadium (1-1) y asaltó este miércoles el Navarro Flores al vencer al Rota por 1-2 con goles de Juan Antonio (21') y Hamza (86'), que hizo el tanto del triunfo tras la igualada en el 75' de Cunete, un jugador que pasó por las filas guadalcacileñas.

El encuentro, más allá de la histórica rivalidad -ambas escuadras se han medido en las dos últimas décadas en siete ocasiones tanto en Primera Andaluza como en División de Honor con cuatro triunfos locales, un empate y dos victorias visitantes, la última por 0-2 la pasada campaña-, es casi una final para los locales, décimos con 17 puntos y a tres del quinto, pero con muchos rivales de por medio, y una oportunidad de oro para los de Navarro para afianzar su sueño de esta temporada sí disputar el play-off después de quedarse muy cercad en los últimos cursos.

Nono Prado, optimista

Nono Prado, técnico del Jerez Industrial, asegura que el parón le ha venido bien a su equipo para recargar las pilas y recuperar a futbolistas que arrastraban algunas molestias, como Yassine o Salvi, aunque sigue contando con las bajas del lesionado Boli y del sancionado Dani Castro. "Había jugadores con mucha carga de minutos y con problemas físicos y han podido tomar aire", destaca el entrenador blanquiazul.

Sobre el derbi, el entrenador industrialista apunta que "lo que buscamos es la primera victoria en casa de la temporada, los futbolistas han realizado un trabajo muy bueno durante la semana, algunos han jugado en el Guadalcacín y están motivados, será un partido muy bonito". Igualmente, ha destacado la buena dinámica del rival. "En su campo aprietan mucho y siempre intentan dominar el partido, pero fuera suelen ceder un poquito más la iniciativa para replegarse y hacer daño a la contra, igual que hicieron en Rota, que ganaron. Les hemos estudiado y vamos a intentar contrarrestarles. Este partido es clave para nosotros para llegar a la segunda vuelta con opciones de pelear por uno de los puestos de play-off y queremos dar ya una alegría a los nuestros".

Apoyo de la peña El Catavino Mecánico

Los aficionados blanquiazules y los peñistas saben que el derbi es muy importante para el futuro del equipo en la tabla y se están volcando para que el Pedro Garrido presente un buen aspecto. De hecho, peña El Catavino Mecánico ha hecho un llamamiento a todos los seguidores para que acudan a arropar al equipo y, de paso, aprovecharán la cita para celebrar la tradicional fiesta navideña en la grada, compartiendo productos típicos de estas fechas (evitando bebidas alcohólicas) y tienen previstas llevar a cabo diferentes actividades infantiles como pintacaras, etc.

'Ningún niño sin magia'

El club ha realizado un llamamiento a todos los aficionados para que apoyen al equipo, pero también para que acudan al campo con un juguete nuevo para colaborar con la campaña solidaria 'Ningún niño sin magia'. El club quiere que con la iniciativa los pequeños ingresados en Hospital de Jerez pasen esas fechas con una sonrisa y con juguetes.

El filial azulino, en casa (12:00)

Mientras, el otro equipo jerezano de la categoría, el Xerez DFC B, recibe en La Granja a las 12:00, a la misma hora que el primer equipo se mide al Linares en Linarejos, al Guadiaro, un rival muy irregular y de la parte baja de la tabla con 10 puntos. La pasada jornada, que se disputó a finales de noviembre por el parón, no pasó del empate a cero en su visita a la Unión Deportiva Roteña y los de Francis firmaron tablas (2-2) también en casa contra el Tarifa (2-2) en el descuento después de ir ganando por 2-0.