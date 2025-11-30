El Jerez Industrial no pasa del empate en Trebujena (0-0)

Triple empate para los tres equipos jerezanos de Primera Andaluza. Jerez Industrial, Guadalcacín y Xerez DFC han saldado con tablas sus compromisos de esta 13ª jornada de liga en el Antonio Temblador ante el Trebujena los blanquiazules (0-0), en el Fernández Marchán los pedáneos ante el Chiclana B (0-0) y en La Granja el filial contra el Tarifa (2-2).

El Jerez Industrial, tras tres jornadas sin sumar de tres, con dos derrotas y un empate, llegaba a Trebujena necesitado para no seguir alejándose de los puestos altos, pero no pudo con un rival ordenado y que no dio concesiones. Debutó el delantero Machón, que ha firmado esta semana, pero no fue suficiente para los de Nono Prado, que han entrado en una dinámica complicada de la que deben salir. De todos modos los jerezanos llegaban con bajas importantes como Dani Castro, Boli, Salvi, Yassine y Henri, que se unió a última hora por un proceso gripal.

El cuadro blanquiazul salió con la novedad de Selu Olmo acompañando a Juanjo en el centro del campo y el debutante Mochón arriba, que estuvo muy participativo y siempre con muchas ayudas para dar continuidad al juego, sacando petróleo en muchas opciones. Gozó de una buena oportunidad tras una jugada personal que culminó con un disparo desde fuera del área que rozó la escuadra.

Con este punto, importante si se tienen en cuenta todos los condicionantes, el combinado blanquiazul sigue noveno, ahora con 17 puntos y los anfitriones también continúan décimos con 16 unidades y encadenan ya cinco fechas sin vencer, con cuatro empates y una derrota.

Tablas sobre la campana en La Granja

El Xerez DFC B, en un buen momento con tres partidos sin ceder, recibía en La Granja a un Tarifa que pelea por los puestos de play-off y se quedó con la miel en los labios al firmar una igualada a dos sobre la bocina. Tras comenzar ganando 2-0 en un buen tramo inicial de partido, en el que Jesús Gaviño hizo el 1-0 al transformar un penalti y Dani Torres amplió la ventaja superada la media hora de juego, el combinado rival recortó distancias (2-1) con una pena máxima convertida por Juanma Quintero (35') y se llegó al descanso con las espadas en todo lo alto. En el segundo acto, el filial quiso, lo intentó y aguantó a un Tarifa que sobre la campana consiguió el empate con una diana de Raúl Naranjo.

Los xerecistas, de todos modos, siguen mejorando y enlazan cuatro partidos sin perder, tienen 16 puntos y son decimoprimeros, mientras que los visitantes también continúan en puestos de play-off -cuartos- con 20 unidades.

Sin goles en el Fernández Marchán

Guadalcacín y Chiclana B abrían la jornada para los equipos jerezanos en el Fernández Marchán y el duelo terminó con un empate a cero que deja a ambas escuadras con 20 puntos igualados con Tarifa y Taraguilla, que son los que ocupan puestos de play-off. De todos modos, el cuadro de David Navarro tiene dos partidos menos y si los saca adelante se colocaría en una posición privilegiada.

El encuentro, pese a que concluyó sin goles, resultó entretenido y ambos conjuntos generaron oportunidades suficientes como para haber desnivelado la balanza, pero la pelota no quiso entrar y los porteros también se mostraron muy seguros a lo largo de toda la mañana.