Trebujena-Jerez Industrial, duelo de necesitados en el Temblador Barrios

La Primera Andaluza de Cádiz sigue arrancando hojas al calendario y los tres equipos jerezanos de la categoría afrontan la 13ª jornada, que se disputa al completo este domingo, con citas atractivas y nada fáciles de cara a buscar tres nuevos puntos que les acerquen a sus objetivos.

El Jerez Industrial, después de un nuevo revés en el Pedro Garrido -sigue sin conocer el triunfo como local y el pasado domingo no pasó del empate a uno ante el Taraguilla-, busca resarcirse este domingo (17:00) visitando al siempre complicado Trebujena en el Antonio Temblador Barrios.

Ambas escuadras se encuentran en la tabla casi en el límite que marcan los equipos que pelean por los puestos de play-off de ascenso y no pueden permitirse más deslices. Los anfitriones, con la baja de Marcos por sanción, son décimos con 15 puntos y acumulan ya un mes sin vencer, no lo hacen desde el pasado 25 de octubre, cuando sorprendieron al Guadiaro (1-3) en su campo. Desde entonces, tres empates y una derrota.

Los de Nono Prado, con un punto más y novenos, también suman ya tres jornadas sin ganar, con dos derrotas y unas tablas, y aspiran a demostrar que fuera de Jerez siguen siendo fuertes. Han cosechado una docena de puntos. Este partido se lo pierde el centrocampista Boli, con una cita de castigo, y es alta el delantero recién fichado Mochón, procedente de la Lebrijana de División de Honor.

Los Trebujena-Jerez Industrial se han convertido en un clásico en las últimas décadas y los últimos enfrentamientos se han saldado con un triunfo local, seis igualadas y dos victorias visitantes. El pasado curso empataron a uno

El técnico blanquiazul destaca sobre este enfrentamiento que "vienen también de una derrota, van a poner toda la carne en el asador y será un partido complicado. Nosotros llevamos ya tres jornadas sin ganar, la pasada semana empatamos por un error nuestro evitable, pero fuera somos más fiables y vamos a intentar lograr un triunfo".

Bajo el punto de vista del entrenador, su equipo está acusando las ausencias de jugadores como Serrano o Salvi, lesionados, y Dani Castro, sancionado con cinco partidos, y "estamos compitiendo. Sin ir más, lejos ahora estamos sin los dos centrales titulares que empezaron la liga, Candi y Serrano, no están, el primero se marchó por motivos laborales y el segundo está lesionado. Estamos compitiendo con Manu, que acaba de salir de juvenil un central muy joven, y Joselito, que es lateral izquierdo y estamos sufriendo.

El Guada, de vuelta y ante un rival directo

El Guadalcacín de David Navarro lleva un mes competición extraño, ya que sólo ha disputado uno de los tres partidos marcados en el calendario, encuentros que recuperará el próximo 4 de diciembre ante la UD Algaida en Sanlúcar y el 10 contra el Rota. Si los saca adelante o puntúa se consolidaría en la zona noble, que permite luchar por el salto a División de Honor. Este domingo (12:00), en el Fernández Marchán recibirá al filial del Chiclana, que ha demostrado que es capaz de lo mejor y de lo peor y que se encuentra en la parte alta de la tabla -es sexto- y empatado a 19 puntos con los anfitriones, séptimos, pero con esas dos citas menos, y también con Tarifa y Rota, cuarto y quinto, que están en play-off. El último compromiso disputado por el Guada fue hace dos jornadas también en casa contra el Barbate y lo ganó por 3-1.

El filial, a seguir creciendo

Por último, el Xerez DFC B también juega como local y le toca recibir este domingo (16:00) en La Granja al complicado Tarifa, que viene de perder ante el líder Rayo Sanluqueño por 4-2, pero que está peleando por las plazas de play-off. Los de Francis han cambiado sus registros en las últimas jornadas y llevan tres partidos sin perder desde que se impuseron al Puerto Real en el Virgen del Carmen por 0-2, luego empataron en La Granja contra el líder y el domingo pasado superaron a la Roteña.